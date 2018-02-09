/ 4 года «строгача» назначили для исправления поведения магнитогорцу, покусавшему полицейского

Мужчина не в первый раз нарушил общественный порядок.

41-летний житель Магнитогорска осужден за насилие в отношении представителя власти. Решением суда он признан виновным в том, что укусил полицейского за плечо. До этого инцидента мужчина, находясь под воздействием алкоголя, вел себя вызывающе.



Следствием и судом установлено, что в мае 2017 года около одного из домов по проспекту Карла Маркса в Правобережном районе города Магнитогорска осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивал нецензурные выражения и нарушал общественный порядок. После задержания сотрудниками полиции, которые пресекли противоправное поведение, Степанян оказал сопротивление и укусил сотрудника полиции в область плеча, причинив, согласно медицинскому заключению, тяжкий вред здоровью. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.



Магнитогорский суд вынес суровый приговор нарушителю. Мужчина проведет 4 года в исправительной колонии строгого режима. Осужденный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера. Также он вновь нарушил закон в период непогашенной судимости.

