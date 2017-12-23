/ 34 пьяных автомобилиста попались полицейским за ночь

Правоохранители провели оперативно-профилактическое мероприятие.

В ночь с 22 на 23 декабря сотрудники правоохранительных органов провели в Челябинске оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь». Были задействованы более 1 тысячи сотрудников полиции, 300 представителей Росгвардии, ГУФСИН, служб судебных приставов, ЧОПов, депутатов и добровольцев. Они проверяли граждан, находящихся на учете, владельцев оружия, а также места отстоя транспорта, автостоянки, занимались патрулированием улиц и дворов. Им удалось задержать 13 человек, находившихся в розыске, выявить 1767 административных правонарушений.

Сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения привлечено к административной ответственности 809 граждан, выявлено 34 водителя, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и 18 водителей, не имеющих водительских удостоверений. — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.



В рамках мероприятия 39 граждан отправились в вытрезвитель, были изъяты 294 грамма наркотиков синтетического и растительного происхождения.