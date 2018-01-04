Озёрские гаишники работали под видом Деда Мороза и Снегурочки

﻿Госавтоинспекторы присоединились к всероссийской акции.

Сотрудники ГИБДД Озёрска переоделись в сказочных героев, чтоб напомнить водителям, пассажирам и пешеходам о безопасном поведении на дороге зимой. Переодетого в Деда Мороза командира роты выдавал лишь посох, выдержанный в стиле инспекторского жезла.



Столь необычной акцией сотрудники ГИБДД решили не только поздравить участников дорожного движения с праздником, но и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения правил безопасности на дороге. — отмечают в областном главке



Акция «Дед Мороз за безопасную дорогу» проходит по всей России.