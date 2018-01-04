/ Озёрские гаишники работали под видом Деда Мороза и Снегурочки

Сотрудники ГИБДД Озёрска переоделись в сказочных героев, чтоб напомнить водителям, пассажирам и пешеходам о безопасном поведении на дороге зимой. Переодетого в Деда Мороза командира роты выдавал лишь посох, выдержанный в стиле инспекторского жезла.
Столь необычной акцией сотрудники ГИБДД решили не только поздравить участников дорожного движения с праздником, но и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения правил безопасности на дороге.— отмечают в областном главке
Акция «Дед Мороз за безопасную дорогу» проходит по всей России.
Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная))
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