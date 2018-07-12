/ Травница из Аргаяшского района поделилась секретами ферментации иван-чая в разгар его цветения

Растение обладает большим количеством полезных веществ.

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На Южном Урале пришла пора собирать иван-чай. Сейчас он цветет, вобрав в себя максимальное количество полезных веществ. Жительница Аргаяшского района рассказала о своей занимается сбором трав. Алла Пикулина выращивает, собирает и сушит иван-чай. Это растение считается неприхотливым в уходе, однако, чтобы сохранить его полезные свойства, нужно собрать его правильно.

Собирать чай надо в первой половине дня, когда роса уже спала. Существует два основных вида сборки иван-чая. Это когда срывается целиком весь куст, потом листья снимаются. Второй способ сохраняет растение в почве. Одним движением руки собираются листья на самом кусте. — рассказала сайту «Первый областной» травница Алла Пикулина.

После сбора листья и цветы нужно перебрать. Ферментированный чай появляется на солнце. Перед этим листочки нужно размять в ладошках и выдавить из них сок. Так «запустится» процесс ферментации. Также можно использовать механические приспособления.

Следующий этап — сушка. Чтобы понять, что чай готов, нужно принюхаться. Цветочный аромат становится знаком к прекращению ферментации. После обработки чай отправляют в темное место на сушку.

Травяной напиток обладает полезными свойствами, которые помогают организму бороться с болезнями.

Каждый организм — самый мудрый лекарь, найдет в чае свое. В первую очередь, напиток отвечает за нормализацию желудочно-кишечный процессов, борется с бессонницей, успокаивает нервную систему. — продолжает Алла Пикулина.

Как утверждает травница, противопоказаний у Иван-чая нет. Каждому человеку он пойдет на пользу. Чтобы сделать его вкус насыщеннее, можно добавиь ягодные листья.