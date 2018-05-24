Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.59 +0.33 72.18 -0.06
Челябинск
сейчас
 
+17 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Жарить и есть шашлык оказалось опасно для здоровья

Жарить и есть шашлык оказалось опасно для здоровья

Любителей мяса на углях предупреждают о респираторных инфекциях и мутациях ДНК.
сегодня в 18:24
  |  Общество

Шашлык оказался очень опасен для здоровья. Ученые заявили, что не только поедание жареного на углях мяса, но и нахождение рядом с мангалом в момент приготовления негативно сказывается на состоянии человека. Причина в выделении полициклических ароматических углеводов. Они вызывают респираторные инфекции, мутации ДНК, попадая в организм.

Наибольшее количество опасных веществ поступает в организм с едой. Однако на втором месте по проводимости вредных соединений является кожа, а дыхание — лишь на третьем. Исследователи предполагают, что содержащиеся в дыме масла способствуют более активному проникновению углеводородов в организм при попадании на кожу. Они рекомендуют использовать закрытую одежду при готовке, чтобы снизить количество опасных веществ, поступающих в организм. — рассказывает Газета.ру.

Добавим, что в эксперименте участвовали 20 добровольцев. Одна их группа ела мясо, другая активно вдыхала дым, а третья — просто стояла рядом. Предположения экспертов об опасности готовить шашлык подтвердились после анализа мочи участников эксперимента.

Общество
Футбольные болельщики останутся без шашлыков на Чемпионате мира
10.05.2018
Футбольные болельщики останутся без шашлыков на Чемпионате мира
Общество
Как выбрать мясо для шашлыка и не испортить праздник
29.04.2018
Как выбрать мясо для шашлыка и не испортить праздник
Общество
Копейскому шашлычнику грозит крупный штраф за рекламу с Галустяном
17.04.2018
Копейскому шашлычнику грозит крупный штраф за рекламу с Галустяном
Общество
Лицо Михаила Галустяна в рекламе копейской шашлычной заклеили другим изображением
28.01.2018
Лицо Михаила Галустяна в рекламе копейской шашлычной заклеили другим изображением
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Природные пожары окружили Башню Тамерлана в Челябинской области
  
сегодня в 20:28
Природные пожары окружили Башню Тамерлана в Челябинской области
В мире
Таинственный портал замечен в небе
сегодня в 19:16
Таинственный портал замечен в небе
Общество
У сотрудника Челябинского облизбиркома оказался фальшивый диплом
сегодня в 18:51
У сотрудника Челябинского облизбиркома оказался фальшивый диплом
Общество
Дороги на гостевом маршруте в Челябинске отремонтируют уже в этом году
  
сегодня в 18:34
Дороги на гостевом маршруте в Челябинске отремонтируют уже в этом году
Общество
Жарить и есть шашлык оказалось опасно для здоровья
сегодня в 18:24
Жарить и есть шашлык оказалось опасно для здоровья
Происшествия
Мотоциклист-бесправник погиб под колесами грузовика на «встречке»
сегодня в 18:18
Мотоциклист-бесправник погиб под колесами грузовика на «встречке»
Происшествия
Оборванные ветром электропровода спровоцировали возгорание в Чебаркуле
  
сегодня в 18:11
Оборванные ветром электропровода спровоцировали возгорание в Чебаркуле
Спорт
Известны соперники сборной России на ЧМ-2019
сегодня в 17:51
Известны соперники сборной России на ЧМ-2019
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6