/ Жарить и есть шашлык оказалось опасно для здоровья

Любителей мяса на углях предупреждают о респираторных инфекциях и мутациях ДНК.

Шашлык оказался очень опасен для здоровья. Ученые заявили, что не только поедание жареного на углях мяса, но и нахождение рядом с мангалом в момент приготовления негативно сказывается на состоянии человека. Причина в выделении полициклических ароматических углеводов. Они вызывают респираторные инфекции, мутации ДНК, попадая в организм.

Наибольшее количество опасных веществ поступает в организм с едой. Однако на втором месте по проводимости вредных соединений является кожа, а дыхание — лишь на третьем. Исследователи предполагают, что содержащиеся в дыме масла способствуют более активному проникновению углеводородов в организм при попадании на кожу. Они рекомендуют использовать закрытую одежду при готовке, чтобы снизить количество опасных веществ, поступающих в организм. — рассказывает Газета.ру.

Добавим, что в эксперименте участвовали 20 добровольцев. Одна их группа ела мясо, другая активно вдыхала дым, а третья — просто стояла рядом. Предположения экспертов об опасности готовить шашлык подтвердились после анализа мочи участников эксперимента.