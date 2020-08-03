Купить билеты на аттракционы в парке Гагарина можно будет в мобильном приложении

Его запустят в ближайшие две недели.

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На прошлой неделе в Челябинске после обновления открылись долгожданные аттракционы в парке Гагарина. Пока позволяет погода, туда толпами идут местные жители и гости мегаполиса. Ежедневно парк посещают около 4-5 тысяч челябинцев, а в выходные это число удваивается.

Только вот стоять в очередях за билетами на новые аттракционы мало кто хочет, да и безопасность во время пандемии коронавируса тоже важна. Поэтому в ближайшие две недели будет запущено мобильное приложение, через которое билет можно будет купить в режиме онлайн и без всяких очередей.

«На мой взгляд, это прогрессивно и удобно для тех, кто не хочет терять время, стоя в очереди», — отметил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Конечно же, кассы будут продолжать работать в привычном режиме. Ведь многим попросту будет проблематично пользоваться приложением.

Также напомним, что в парке Гагарина соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы: аттракционы обрабатываются после каждого посетителя. Ежедневно в парке работники для этого тратят около 20-30 литров антисептика.

«Мне бы хотелось напомнить, что в Челябинске действует режим повышенной готовности. Просьба относиться с пониманием к удлиненному времени проката и не мешать работе операторов, сотрудники парка должны успеть тщательно обработать все поверхности», — добавил Александр Астахов.

Также администрация парка подчеркивает, что запас дезинфицирующих средств у них всегда есть и он регулярно пополнятся. Главное, чтобы посетители воспринимали это нормально и понимали, что все делается ради их безопасности.