Челябинский парк имени Гагарина требовал с арендаторов уплаты земельного налога

Антимонопольная служба усмотрела в этом нарушение законодательства

УФАС России по Челябинской области выдало предупреждение управлению культуры администрации Челябинска. Причиной стал ненадлежащий контроль за работой подведомственного муниципального автономного учреждения «ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина». В действиях руководства МАУ надзорное ведомство усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства, а также несоответствие приказу управления культуры «О нестационарных торговых объектах, размещаемых на территориях зоопарка и садов, парков культуры и отдыха».



«Согласно полученной информации, МАУ „ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина“ утвердило форму договора купли-продажи на размещение нестационарного паркового объекта с условием уплаты субъектом торговли земельного налога. Учреждение заключает с хозяйствующими субъектами договоры на право размещения нестационарных парковых объектов на территории парка. Однако у хозяйствующих субъектов не возникает обязанности по уплате за учреждение земельного налога. Земельный участок — парк им. Ю. А. Гагарина — предоставлен учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования. В связи с требованиями действующего законодательства обязанность по уплате земельного налога возникает именно у МАУ „ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина“»,— сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Условие об уплате земельного налога в договоре, по мнению надзорного ведомства, может привести к отказу предпринимателей от планов работать в парке и, как следствие, от участия в аукционах. Городское управление культуры до 26 февраля должно исключить из документов положения, не соответствующие закону. В противном случае будет возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.