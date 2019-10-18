«Все, что хотел, удалось»: гендиректор челябинского аэропорта объяснил свой уход

Юрий Коньков проработал на предприятии более пяти лет.

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Стало известно, что «осиротел» челябинский аэропорт, гендиректор авиапредприятия подал в отставку. Как признался Юрий Коньков корреспонденту радиостанции «Business FM Челябинск», решение это было обдумано и принято им самостоятельно.

«Это мое решение. Иногда бывает, что есть какие-то мысли на будущее, и да, вот такое решение сложилось. Мы обсудили с акционерами и абсолютно нормально расстаемся. Такое решение по совокупности факторов у меня возникло», — рассказал Юрий Коньков.

По его мнению, предприятие находится в «абсолютном тонусе» и выполняет все проекты, которые были запланированы. К концу ноября планируется сдать новый аэровокзал, не отстает от графика и строительство аэродрома.

«Вы знаете, все что хотел — все удалось. Я очень доволен этим периодом. Очень доволен. У меня замечательный коллектив. Все удалось вместе с этими людьми, с этой командой. Удалось все, что мы задумывали», — поделился экс-гендиректор аэропорта.

Раскрывать информацию о кандидате на освободившееся место Юрий коньков не стал, посчитав это не корректным. Также уклонился он и от разговоров о планах на будущее.

Челябинский аэропорт Юрий Коньков возглавлял более пяти лет, его предыдущим местом работы было «Домодедово».