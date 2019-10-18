Директор челябинского аэропорта покинул свой пост

На этой должности он проработал пять лет.

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Генеральный директор аэропорта Челябинск покинул свой пост после пяти лет работы. Информация распространилась накануне в социальных сетях. Сегодня утром Юрий Коньков лично подтвердил эту информацию радиостанции «Business FM Челябинск», однако ситуацию никак не прокомментировал.

На должность генерального директора воздушных ворот города Юрий Коньков вступил 1 мая 2014 года. До этого он являлся первым заместителем Владимира Реунова, действующего тогда гендиректора ОАО «Челябинское авиапредприятие». Ранее Юрий Коньков был директором ЗАО «АТБ Домодедово», которое занимается техническим обслуживанием бортов, и управляющим директором компании «Domodedovo Airport Development», в чьем ведении недвижимость аэропорта Домодедово.