Число заболевших коронавирусом в Челябинской области увеличилось до 499

Со вчерашнего дня прибавилось 67 заражённых.

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Свежие данные по коронавирусу опубликовал региональный минздрав. Число заболевших Covid-19 в регионе, по данным на утро среды, 29 апреля, составляет 499 человек. Всего за сутки было зарегистрировано 67 новых больных. Большая часть из них — из Златоуста и Магнитогорска.



«На утро 29 апреля в регионе подтверждены 499 случаев заболевания Covid-19 (+ 67 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Среди новых подтверждений — 32 человека по Златоусту. Это результат масштабного тестирования. Было проведено более 2 тысяч исследований, в том числе повторных по очагу. 23 человека — Магнитогорск. Больных Covid-19 — 438 человек»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе минздрава.

Отмечается, что 54 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Трое переведены в медицинские учреждения по месту прописки. Погибших от коронавируса за прошедшие сутки нет.

В Минздраве подчеркнули, что граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение, а их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора.