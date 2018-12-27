/ Стал известен режим работы общественного транспорта в праздники

Будьте внимательны, в расписании есть изменения!

Режим работы общественного транспорта Челябинска в праздники изменится. Так, в субботу, 29 декабря, он будет ходить по своему обычному режиму, но уже 30, в воскресенье, троллейбусы переходят на режим выходного дня. И еще одно изменение — маршруты № 13, 16 и 19 будут ходить чаще.

А вот трамваи будут работать по расписанию буднего дня. Но с небольшими изменениями — маршруты № 10 и № 21 в праздники работать не будут.

31 декабря и трамваи, и троллейбусы будут работать в режиме выходного дня. Последние рейсы закончат движение в 23:00. После, 1 января, самые отважные и стойкие водители начнут выходить по маршрутам в 05:30, на следующий день все будет точно также. С 3 по 9 января электротранспорт будет работать по режиму выходного дня.

Подробнее о расписании транспорта можно узнать на сайте.