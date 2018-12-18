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/ Челябинцы предложили контролировать качество топлива городского транспорта

Челябинцы предложили контролировать качество топлива городского транспорта

Экоактивисты придумали, как отсеивать недобросовестных поставщиков горюче-смазочных материалов.
сегодня в 16:33
  |  Общество

На встрече с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, руководитель общественного движения «Экология Челябинска» («Экочел»), Ильдар Файзуллин рассказал о деятельности движения и результатах работы, в ходе которой были выявлены предприятия, загрязняющие атмосферный воздух в жилой зоне.

От движения «Экочел» поступило предложение по контролю качества топлива: обязательно указывать требования по лабораторному анализу при закупке горюче-смазочных материалов для общественного транспорта. Этот пункт поможет отсеивать поставщиков некачественного продукта при закупке. Борис Дубровский подчеркнул значимость работы в этом направлении.

Также на встрече обсудили сотрудничество правительства Челябинской области и компании «Новатэк» в рамках государственно-частного партнерства. Согласно этому проекту, в Челябинске будет закуплено 300 автобусов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ). Компанией «Новатэк» будет построено предприятие по производству СПГ и сеть заправочных станций. Общественный транспорт планируют перевести на данный вид топлива к саммитам в 2020 году. Губернатор подчеркнул, что власти сейчас изучают рынок производителей транспорта на данном виде топлива.

Напомним, что ранее глава региона выступил с предложением снизить транспортный налог автомобилистам, которые перейдут на использование СПГ в качестве топлива. Эта мера должна стимулировать к переходу на газ, что положительно скажется на экологической обстановке в области.

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