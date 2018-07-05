/ Челябинцев приглашают составить схему движения общественного транспорта

Горожане могут принять участие в специальном анкетировании.

К 2032 году в Челябинске появится новая схема движения общественного транспорта. Разработать ее планируют с учетом пожеланий и замечаний местных жителей. Для этого в городской администрации составили специальную анкету.

Планируется, что анкетирование покажет основные транспортные проблемы и уровень удовлетворенности горожан качеством обслуживания пассажирским транспортом. Опрос является неотъемлемой частью разработки комплексной схемы организации дорожного движения в городе Челябинске до 2032 года. — сообщили в мэрии.

Предполагается, что так удастся сделать движение на городских дорогах безопаснее и комфортнее.