/ Дублер проспекта Ленина перекрыли для транспорта на месяц

Ограничения продлятся до 18 июля.

В Центральном районе Челябинска введено ограничение движения для транспорта. Автомобилям запрещено ездить на параллельной проспекту Ленина улице — Сони Кривой. На участке будут работать коммунальные службы.

В связи с работами по строительству подводящего газопровода закрытым способом до 20 часов 18 июля ограничено движение по улице Сони Кривой. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Напомним, автомобилистам стоит внимательно планировать свой маршрут во время поездок в центре Челябинска. Строительством развязки на улице Братьев Кашириных обуславливаются ограничения на мосту от улицы Российской в сторону улицы Кирова.