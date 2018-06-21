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Дублер проспекта Ленина перекрыли для транспорта на месяц

Ограничения продлятся до 18 июля.
сегодня в 10:50
  |  Общество

В Центральном районе Челябинска введено ограничение движения для транспорта. Автомобилям запрещено ездить на параллельной проспекту Ленина улице — Сони Кривой. На участке будут работать коммунальные службы.

В связи с работами по строительству подводящего газопровода закрытым способом до 20 часов 18 июля ограничено движение по улице Сони Кривой. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Напомним, автомобилистам стоит внимательно планировать свой маршрут во время поездок в центре Челябинска. Строительством развязки на улице Братьев Кашириных обуславливаются ограничения на мосту от улицы Российской в сторону улицы Кирова.

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