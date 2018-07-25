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/ Низкопольный автобус на газомоторном топливе протестируют в Челябинске

Низкопольный автобус на газомоторном топливе протестируют в Челябинске

Экологические вопросы намерены решить к саммиту ШОС.
сегодня в 11:56
  |  Общество

Изменения в связи с переходом городского транспорта на газомоторное топливо обсудили в министерстве экономического развития. На специальном совещании специалисты решили, какое количество подвижного состава необходимо заменить, где будут находиться заправки для таких автобусов и как будет осуществляться оплата проезда.

В 2020 году у нас в городе пройдет саммит ШОС. Один из вопросов, который нужно решить к этому времени — это экология. Сразу после подписания Указа Президентом Владимиром Путиным о проведении саммитов в Челябинске губернатор Борис Дубровский поставил задачу по переводу городского транспорта на газомоторное топливо. Планируется, что городские автобусы будут ездить на сжиженном природном газе. Одним из преимуществ также является возможность более длительного пробега автобуса в течение дня. — отметил министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

Для Челябинска готовы предоставить специальный автобус, который пока проходит сертифицированные испытания. С инициативой выступили в компании АО «РариТЭК Холдинг».

Его длина составляет более 10 метров, соответствует экологическому стандарту класса Евро-5. Данная модель выдерживает температурный режим от -45 до +50, оснащена системой автономного подогрева, имеет двойное остекление и бак на 350 литров топлива, которого хватает на 450 км. Это низкопольный автобус, который позволит также перевозить людей с ограниченными возможностями. — подчеркнул директор предприятия Рамиль Нурутдинов.

Предполагается, что сначала на улицы Челябинска выйдет только один новый автобус. Если тестирование пройдет успешно, технику могут закупить в рамках специального соглашения. Как отметил и.о. начальника Управления транспорта Администрации города Челябинска Максим Кичеев, на первом этапе реализации проекта город готов закупить 150 автобусов.

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