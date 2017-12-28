/ Взрослые россияне просят у Деда Мороза здоровье и деньги

Самое непопулярное желание — новый компьютер или украшение.

Взрослые россияне, в отличие от маленьких, не хотят просить у Деда Мороза игрушечный самосвал или мопед. В первую очередь они желают на Новый год здоровья, счастья или большой суммы денег, которые можно заработать. Такое заявление сделал исследовательский центр «Ромир», опросив 2 тысячи взрослых жителей РФ.

Еще по 8% россиян пожелали бы для себя в качестве подарка путешествие, новую квартиру или дом и встретить Новый год в кругу семьи за праздничным столом. Для 6% наших соотечественников желанным подарком от деда Мороза могла бы стать новая машина. И по 2% опрошенных написали бы в письме романтично-семейные пожелания — встретить настоящую любовь, жениться или выйти замуж, родить ребенка. Также 2% просят Деда Мороза организовать им нерабочую новогоднюю ночь. Еще 2% хотели бы попросить новый смартфон, по 1% — новый компьютер и новое украшение. — сообщает исследовательский центр «Ромир».

Напомним, что у друзей россияне просят более материальные подарки. Например, мужчины надеются на смартфон, а женщины на парфюм.