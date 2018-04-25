/ Челябинцы хотят переименовать площадь Ярославского перед Оперным театром

Гражданам не нравится историческое наследие советского революционера.

Площадь Ярославского, расположенную перед Театром оперы и балета имени Глинки, предлагают переименовать. Соответствующую инициативу уже отправили мэру города, Евгению Тефтелеву. Авторы утверждают, что пришло время «стереть с карты города имя сомнительной личности», чтобы к саммитам ШОС оно не привлекало внимание гостей.

В рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС 2020 в Челябинске, предлагаем переименовать площадь Емельяна Ярославского. Точное название можно определить народным голосованием, в частности рассмотреть возможность переименования площади в площадь Международного сотрудничества или вернуть историческое название. — сообщил председатель движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Историческое название площади — Христорождественская. Переименована она была в 1932 году, тогда же снесли расположенный на площади Христорождественский собор. Позже ей присвоили имя Емельяна Ярославского — российского революционера и руководителя антирелигиозной политики в СССР.

Добавим, что на площади Ярославского расположен памятник русскому композитору Михаилу Глинке.