/ Режиссер и директор кинофестиваля «Предчувствие» Ангелина Голикова в прямом эфире 1obl.tv

Зрители онлайн-трансляции смогут задать вопрос организаторам мероприятия

Сегодня, 30 августа, в пресс-центре медиахолдинга ОТВ расскажут подробнее о новом для челябинского зрителя кинофестивале. «Предчувствие» пройдет с 7 по 14 сентября в двух кинотеатрах города. Международное мероприятие пришло на смену другому фестивалю — «Полный артхаус».

В прямом эфире на сайте «Онлайн ТВ» организаторы расскажут об экспериментальном кино в Челябинске. По задумке авторов, на экранах и не только будут представлены картины с применением современных технологий. Три блока фестиваля включают конкурсные картины, неигровое кино и фильмы с охватом 360 градусов.

На вопросы журналистов ответят исполнительный директор фестиваля «Предчувствие», председатель Молодежного Центра Союза кинематографистов Российской Федерации Ангелина Голикова, начальник Управления культуры Администрации Челябинска Дмитрий Назаров и его заместитель Элеонора Халикова. — рассказали организаторы трансляции.

Следить за ходом прямой трансляции можно здесь. Начало в 15 часов.

