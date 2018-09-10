/ Чем удивит международный фестиваль «Дебаркадер-2018» в Челябинске?

Эксперты в прямом эфире сайта «Первый областной» представят сценарий.

Фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2018» пройдет 17 сентября в Челябинске. В преддверии культурного события в пресс-центре ОТВ состоится прямая трансляция конференции, где ее участники расскажут, что интересного ждет зрителя.

Южноуральских зрителей ждут уличные перфомансы, необычные выставки, поэтический фестиваль, много театральных премьер. Девиз фестиваля «Дебаркадер» — «Невозможность границ». — сообщили сайту «Первый областной» организаторы фестиваля.

Среди участников пресс-конференции директор исторического музея и идейный вдохновитель фестиваля «Дебаркадер» Владимир Богдановский, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехин и Олег Хапов, режиссер-постановщик спектакля «Я на границе тебя. Ты на границе меня». По словам организаторов, премьера спектакля станет одним из главных событий фестиваля.

Напомним, фестиваль «Дебаркадер» пройдет в Челябинске в четвертый раз. Местом проведения события станет Челябинский государственный исторический музей. Кроме спектакля зрители увидят выставку уральских примитивистов, в которой будет множество неформальных и неизвестных широкому зрителю работ.