/ Смотрите на 1obl.tv обсуждение российского кино с режиссером Владимиром Грамматиковым

Сегодня, 11 сентября, легендарный режиссер Владимир Грамматиков станет гостем прямого эфира на сайте «Онлайн ТВ». На Южный Урал креативный продюсер «Уолт Дисней Компани СНГ» приехал для участия в международном фестивале. Именно Грамматиков выбран председателем жюри «Предчувствия». В рамках фестиваля зрители увидят отечественный фильм «Последний богатырь», а студенты института культуры примут участие в мастер-классах.
В прямой трансляции на сайте «Первый областной» Владимир Грамматиков поделится впечатлениями о челябинском фестивале, современном кино и искусстве, о тех, кто его снимает и смотрит. — рассказали организаторы.
Приглашаем присоединиться к трансляции из пресс-центра медиахолдинга ОТВ. Встреча пройдет во вторник, 11 сентября. Начало в 14 часов. Зрители могут задать свои вопросы режиссеру в комментариях на сайте и на страницах официальных аккаунтов 1obl.ru.
В этот день в афишу кинофестиваля включены следующие картины: конкурсный фильм «Релаксер» и документальное кино «Мозг. Вторая вселенная».