/ Смотрите на 1obl.tv обсуждение российского кино с режиссером Владимиром Грамматиковым

Зрители могут прислать свои вопросы для именитого гостя.

Сегодня, 11 сентября, легендарный режиссер Владимир Грамматиков станет гостем прямого эфира на сайте «Онлайн ТВ». На Южный Урал креативный продюсер «Уолт Дисней Компани СНГ» приехал для участия в международном фестивале. Именно Грамматиков выбран председателем жюри «Предчувствия». В рамках фестиваля зрители увидят отечественный фильм «Последний богатырь», а студенты института культуры примут участие в мастер-классах.

В прямой трансляции на сайте «Первый областной» Владимир Грамматиков поделится впечатлениями о челябинском фестивале, современном кино и искусстве, о тех, кто его снимает и смотрит. — рассказали организаторы.

Приглашаем присоединиться к трансляции из пресс-центра медиахолдинга ОТВ. Встреча пройдет во вторник, 11 сентября. Начало в 14 часов. Зрители могут задать свои вопросы режиссеру в комментариях на сайте и на страницах официальных аккаунтов 1obl.ru.

В этот день в афишу кинофестиваля включены следующие картины: конкурсный фильм «Релаксер» и документальное кино «Мозг. Вторая вселенная».