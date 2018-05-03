/ Секреты предстоящего Парада Победы расскажет Олег Климов в прямом эфире на 1obl.tv

Онлайн-трансляция пройдет 4 мая.
В пятницу, 4 мая, в пресс-центре медиахолдинга ОТВ пройдет пресс-конференция, приуроченная к празднованиям 73 годовщины Победы. Зрителям в прямом эфире расскажут об особенностях празднования грядущего 9 мая. В частности, о новшествах предстоящего торжественного построения и шествия «Бессмертного полка».
Участники пресс-конференции станут:
— Олег Климов, заместитель губернатора Челябинской области;
— Татьяна Никитина, министр социальных отношений Челябинской области;
— Владимир Корягин, командир войсковой части 69806, начальник Челябинского гарнизона;
— Дмитрий Назаров, начальник Управления культуры Администрации Челябинска;
— Игорь Белехов, генеральный директор Уральского межрегионального отделения общественной организации Общество «Знание» России «Урало-Сибирский Дом Знаний»;
— Анатолий Сурков, председатель Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Следить за ходом трансляции можно на сайте «Онлайн ТВ
». Начало эфира 4 мая в 14 часов.