/ 10 улиц перекроют в Челябинске для широкого празднования Дня Победы. Список

Ограничения будут действовать с 10 утра до окончания дня.

73-ю годовщину Великой Победы встречает Челябинск. Чтобы каждый южноуралец стал одним из участников массовых мероприятий, дороги в центре города и на ЧТЗ будут перекрыты. Всего в разное время в Челябинске будет остановлено движение на 10 улицах.

В Челябинске в связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая будет закрыто движение транспорта по ряду основных магистралей города. — предупреждают в городской администрации.

Парад Победы с 10:00 до 14:00:

— проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту не закрывается;

— проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (на время прохождения колонны),

— улица Сони Кривой от улицы Воровского до Свердловского проспекта;

— улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;

— улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;

— улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда.

Праздничная программа на Театральной площади с 10:00 до 19:00:

— улица Тимирязева от улицы Свободы до улицы Воровского.

Шествие Бессмертного полка с 13:00 до 15:00:

— проспект Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Пушкина, (в том числе на всех перекрестках);

— улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до Вечного огня.

Праздничный фейерверк с 20:00 до 23:30:

— улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

— улица Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;

— улица Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской;

— Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;

— улица Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта.