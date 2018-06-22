/ Конгресс-холл «Таганай-2020» станет главной площадкой саммитов ШОС и БРИКС

Участники первого заседания Оргкомитета определили дальнейшие задачи.

Помощник Президента России Юрий Ушаков провел в Москве первое заседание по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС на Южном Урале. Доклады о текущем состоянии дел представили советник Президента Антон Кобяков, замминистра иностранных дел Р Ф Сергей Рябков, специальный представитель Президента по делам ШОС Бахтиер Хакимов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, а также директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

В Челябинске пройдет заседание Совета глав государств-членов ШОС и саммита БРИКС в 2020 году. Сейчас организаторы озабочены событийным наполнением мероприятия и развитием инфраструктуры города-«хозяина».

Одной из наиболее актуальных тем является решение вопроса размещения участников мероприятий, в том числе путём строительства новых гостиничных объектов с привлечением в Челябинск гостиничных операторов мирового уровня, а также подготовки квалифицированного сервисного персонала. — подчеркнул ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков.

Главной площадкой саммитов ШОС и БРИКС предлагается утвердить строящийся конгресс-холл «Таганай-2020», расположенный на улице Труда. Также ведется работа по обновлению международного аэропорта. Окончание всех работ запланировано на конец 2019 года.

Мы исходим из логики наследия, что означает эффективное использование создаваемой сейчас инфраструктуры в будущем. В майском указе Президента России Челябинская область названа как регион, где надо навести порядок в экологии. И мы намерены добиться серьезного улучшения в этой сфере. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, перед отъездом губернатор Челябинской области Борис Дубровский проинспектировал готовящиеся к саммитам ШОС и БРИКС объекты.