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/ Проезд в трамваях и троллейбусах подешевеет для держателей транспортных карт

Проезд в трамваях и троллейбусах подешевеет для держателей транспортных карт

Любители безналичного расчета тоже смогут воспользоваться скидкой.
вчера в 20:27
  |  Общество

Ездить в трамваях и троллейбусах Челябинска за 20 рублей теперь можно не только за наличный расчет. Особые условия предусмотрели и для держателей транспортных карт. О нововведении сообщили в ООО «Челябинский городской электрический транспорт».

С 14 июня стоимость проезда при условии пополнения транспортной карты на сумму 700 рублей и более, стоимость проезда в электротранспорте составит 20 рублей. — пояснили в ведомстве.

Предполагается, что такие акции смогут привлечь пассажиров. Челябинцы отмечают, что их количество с начала лета действительно заметно увеличилось.

Ранее стоимость проезда снизили до 20 рублей, однако скидка распространялась только на пассажиров, оплачивающих поездки наличными. Кроме того, для пенсионеров, которые пользуются социальной транспортной картой, стоимость проезда составляет 10 рублей.

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