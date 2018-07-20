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/ Оплатить проезд банковской картой предложили в автобусах № 15

Оплатить проезд банковской картой предложили в автобусах № 15

Выяснилось, что услуга давно доступна в общественном транспорте.
сегодня в 16:40
  |  Общество

Безналичный расчет заработал в автобусах № 15. Как рассказали пассажиры, заплатить 23 рубля не лично в руки кондуктору можно, если банковская карта поддерживает платежную систему «Мастекард». Автобусы маршрута № 15 принадлежат «Первой транспортной компании». Представители пояснили, что сейчас новую систему оплаты тестируют. Если все пройдет нормально, она получит развитие.

Когда отработаем систему «Мастеркард», возьмемся за карту мир. И так поэтапно охватим все карты. Нам прежде всего важен комфорт пассажиров, удобство, чтобы не возникало проблем с непрохождением оплаты, чтобы пассажир не нервничал. Так что мы поймем, что все работает отлично, и после этого двинемся дальше. — сообщил радио «Business FM Челябинск» руководитель «Первой транспортной корпорации» Станислав Новичихин.

Любопытно, что руководство «Общественного городского транспорта» оплату картой в автобусах нововведением не считает. Как рассказал глава организации, около года в автобусах принимают карты «Сбербанка».

Все наши автобусы оборудованы такой системой. Сложность внедрения ее в основном технические. Но терминалы есть, связь есть. И главный вопрос — правильные отчеты, мы со «Сбербанком» работаем в этом направлении. Вся отчетная информация нас устраивает. Мы все финансы получаем. Услуга банка будет минимизироваться в будущем, так что для нас это будет еще дешевле. — рассказал радио «Business FM Челябинск» руководитель ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод.

В каждом автобусе точно действует транспортная карта. Проезд по ней, как и при наличном расчете, — 23 рубля. В трамваях — тоже, но при оплате наличными деньгами стоимость проезда снижается до 20 рублей.

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