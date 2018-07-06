/ Челябинцы временно не смогут пользоваться трамваями в Ленинском районе

Два маршрута изменят направление движения, один — проведет выходные в депо.

Жителей Челябинска предупреждают об ограничениях движения, которые коснутся электротранспорта. В предстоящие выходные трамваи в Ленинском районе будут двигать по непривычному направлению. Ограничения продлятся с 23:00 часов 6 июля и до 7:00 часов утра 9 июля.

В связи с производством аварийных работ по ремонту подземного участка теплотрассы в Ленинском районе закрывается движение трамваев по улицам Гагарина и Дзержинского. — сообщили сайту «Первый областной» в городской мэрии.

После введения ограничений 6 июля трамвай № 8 проследует до КБС, а затем в депо. Маршрут № 22 последует за ним.

В выходные, 7 и 8 июля, трамвай № 8 отправится по маршруту «Завод имени Колющенко — КБС». Трамвай № 22 — по маршруту «Улица Чичерина — КБС — ЧЭМК — КБС — Улица Чичерина».

Маршрут № 18 на время ограничений отменяется.