/ Трамваи временно изменят направление движения на ЧМЗ

Жителям города стоит внимательно относиться к планированию своих поездок.

Мэрия Челябинска объявила о временных изменениях в расписании движения двух трамвайных маршрутов. Электротранспорт будет ездить по особому графику два дня — 12 и 13 июля. В четверг на линии «Коксохим» с 10 до 14 часов приостанавливается движение трамваев № 19.

Отметим, что, в соответствии с расписанием движения, маршрут № 19 не совершает поездок по указанному направлению. Однако это не помешало администрации города вынести соответствующее предупреждение.

На линии «ЦХП» 13 июля работы будут производиться с 10 до 14 часов, движение трамваев № 14 будет организовано по маршруту «Чичерина — ЧМК». — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

На этом участке в Металлургическом районе будет проводиться ремонт контактной сети.