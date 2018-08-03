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/ Новые трамваи повезут пассажиров в ведущих городах Южного Урала через 2 года

Новые трамваи повезут пассажиров в ведущих городах Южного Урала через 2 года

Современный электротранспорт предоставит Усть-Катавский завод.
сегодня в 17:40
  |  Общество

Новые трамваи будут возить жителей Челябинска уже в 2020 году. Общественный транспорт всего региона давно нуждается в замене. Целых 400 современных вагонов должны пустить в Челябинске и области, чтобы сказать: парк электротранспорта полностью обновился. Проблем, считают в правительстве, возникнуть не должно: выпускать современные трамваи будет Усть-Катавский вагоностроительный завод.

Сегодня в Челябинске большинство трамваев имеют степень износа около 90%. С 90-х годов фактически произошло замещение трамваев и автобусов на маршрутный мелкогабаритный и индивидуальный транспорт. Снизилась доля перевозок крупногабаритного автобусного и электрического транспорта. Модернизировать транспортную сеть необходимо как для поддержания высокого уровня качества системы общественного транспорта, так и снижения прямых и косвенных затрат бюджета и населения. — отметил министр экономического развития Сергей Смольников.

Современные трамваи, по мнению правительства, будут привлекать больше пассажиров. Ожидаемая цифра — 35 миллионов выданных проездных билетов в год. Это 35% от общего количества пассажирских перевозок. Сейчас на трамваи приходится всего 14%.

В правительстве даже объяснили, как будет обновляться состав. Процесс состоит из 4 этапов:

1. Комплексное обновление парка, трамвайного и автобусного. Закупить подвижной состав собираются к 2020 году.

2. Новые трамваи и автобусы будут ездить по новым маршрутам. Абсолютные дублеры исчезнут. Количество маршруток снизится.

3. Все трамваи и остановки станут «умными». Безопасность перевозок и качество будут обеспечены Министерством информационных технологий и связи, Центром экономики и инфраструктуры, Национальным центром цифровой экономики.

4. Будет создан Центр организации дорожного движения, который повысит безопасность на дороге.

Изменения должны коснуться не только областного центра, но и Миасса, Златоуста, Магнитогорска. Губернатор Борис Дубровский поручил создать группу, которая будет заниматься решением этого вопроса.

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