/ Новогодний общественный транспорт порадует челябинцев в декабре

С начала декабря трамваи и троллейбусы празднично украсят.

Общественный транспорт украсят гирляндами к Новому году. В этом году уже в начале декабря запустят в рейсы первые трамваи и троллейбусы в «новогодних костюмах».

В трамвайном депо № 1 будет два вагона, украшенных красивыми жёлтыми гирляндами. Кроме того, радовать жителей города будут и два троллейбуса с водителями в костюмах Дедов Морозов. Даже известны маршруты: № 12 «Молдавская — АМЗ» и «№ 26 Молдавская — Первоозерный».

В группе «Челябинский транспорт» в социальной сети «Вконтакте» пользователи активно поддержали новость о том, что транспорт украсят.

Красиво как! Сразу новогоднее настроение! — пишет Антон Андреевич.

Я тоже хочу ездить на новогоднем трамвае. — комментирует Александр Звайгзне.

Будем надеяться, что в Челябинске появится еще несколько праздничных маршрутов.