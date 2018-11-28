/ Новогодний общественный транспорт порадует челябинцев в декабре

Общественный транспорт украсят гирляндами к Новому году. В этом году уже в начале декабря запустят в рейсы первые трамваи и троллейбусы в «новогодних костюмах».
В трамвайном депо № 1 будет два вагона, украшенных красивыми жёлтыми гирляндами. Кроме того, радовать жителей города будут и два троллейбуса с водителями в костюмах Дедов Морозов. Даже известны маршруты: № 12 «Молдавская — АМЗ» и «№ 26 Молдавская — Первоозерный».
В группе «Челябинский транспорт» в социальной сети «Вконтакте» пользователи активно поддержали новость о том, что транспорт украсят.
Красиво как! Сразу новогоднее настроение! — пишет Антон Андреевич.
Я тоже хочу ездить на новогоднем трамвае. — комментирует Александр Звайгзне.
Будем надеяться, что в Челябинске появится еще несколько праздничных маршрутов.