/ «Трактор» анонсировал продажу проходок на матчи плей-офф

Хоккейный клуб подготовил подарочные сертификаты.

Хоккейный клуб «Трактор» обеспечил себе место в плей-офф, однако итоговое место в турнирной таблице пока неизвестно. От этого зависит дата и город проведения первого матча, поэтому реализация билетной программы пока не началась. Однако клуб подготовил для болельщиков специальное предложение.

В продажу уже поступили подарочные сертификаты на плей-офф. Сертификаты действуют только на вторую домашнюю игру первого раунда Кубка Гагарина вне зависимости от даты проведения. Приобрести сертификат можно только в кассах арены «Трактор», возможен наличный и безналичный расчет. Номинал сертификата болельщик определяет при покупке. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе информации и пиар хоккейного клуба «Трактор».

Напомним, перед началом плей-офф «Трактор» проведет два выездных матча, в конце февраля и начале марта. Первый против свердловского «Автомобилиста», а следующий — против новосибирской «Сибири».



