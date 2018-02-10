/ «Трактор» приглашает болельщиков на «олимпийскую» тренировку

На открытом занятии хоккеисты продемонстрируют свою форму.

Болельщиков и представителей СМИ ждут сегодня, 10 февраля, под сводами ледовой арены «Трактор». Там команда в полном составе выйдет на лед, чтобы провести открытую тренировку. Хоккеисты будут заниматься в полном составе. Почти часовая разминка будет посвящена поддержке олимпийской сборной России.

Команда в полном составе предстанет на льду арены «Трактор» и проведет занятие в рамках подготовки к финальному отрезку сезона 2017/2018. — сообщили сайту «Первый областной» в отделе информации и пиара хоккейного клуба «Трактор».



Открытая тренировка состоится сегодня, 10 февраля. Начало в 16:00. Вход для болельщиков — № 37, № 38 (справа от главного входа, за клубным магазином).



Напомним, перед началом плей-офф «Трактор» проведет два матча, в конце февраля и начале марта. Первый против свердловского «Автомобилиста», а следующий — против новосибирской «Сибири».

