/ Хоккеисты «Трактора» призвали челябинских водителей к трезвости

Игроки хоккейного клуба «Трактор» Василий Демченко, Антон Глинкин, Артем Бородкин, Андрей Ерофеев, Семен Кокуев, Марсель Шолохов, Александр Шаров, Никита Хлыстов и Виталий Кравцов присоединились к акции Госавтоинспекции «Трезвый водитель». Хоккеисты сфотографировались с хэштегом #ВыбирайТрезвыйПуть.
Хоккеисты призывают водителей быть трезвыми в пути. Любое нарушение установленных правил ведет к последствиям и к ответственности. На дороге ценой нарушения правил может стать жизнь. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте трезвыми в пути! — сообщили «Первому областному» в управлении ГИБДД по Челябинской области.
Акцию «Трезвый водитель» ранее поддержали и другие известные люди Челябинской области. Среди них, например, стронгмен и рекордсмен книги рекордов Гиннесса Эльбрус Нигматуллин, капитан команды КВН «Театр Уральского Зрителя» Тимофей Осадчий, а также журналисты Челябинска.
Отметим, флешмоб региональная ГИБДД запустила с целью пропаганды трезвости за рулем. По данным ведомства, на территории региона за 2018 года зарегистрировано 403 дорожно-транспортных происшествия по вине пьяных водителей. В этих авариях погибли 69 человек, 590 получили травмы.