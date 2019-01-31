/ Хоккеисты «Трактора» призвали челябинских водителей к трезвости

Игроки «черно-белых» выбирают трезвый путь, ведь ценой нарушения правил на дороге может стать жизнь.

Игроки хоккейного клуба «Трактор» Василий Демченко, Антон Глинкин, Артем Бородкин, Андрей Ерофеев, Семен Кокуев, Марсель Шолохов, Александр Шаров, Никита Хлыстов и Виталий Кравцов присоединились к акции Госавтоинспекции «Трезвый водитель». Хоккеисты сфотографировались с хэштегом #ВыбирайТрезвыйПуть.

Хоккеисты призывают водителей быть трезвыми в пути. Любое нарушение установленных правил ведет к последствиям и к ответственности. На дороге ценой нарушения правил может стать жизнь. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте трезвыми в пути! — сообщили «Первому областному» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Акцию «Трезвый водитель» ранее поддержали и другие известные люди Челябинской области. Среди них, например, стронгмен и рекордсмен книги рекордов Гиннесса Эльбрус Нигматуллин, капитан команды КВН «Театр Уральского Зрителя» Тимофей Осадчий, а также журналисты Челябинска.

Отметим, флешмоб региональная ГИБДД запустила с целью пропаганды трезвости за рулем. По данным ведомства, на территории региона за 2018 года зарегистрировано 403 дорожно-транспортных происшествия по вине пьяных водителей. В этих авариях погибли 69 человек, 590 получили травмы.