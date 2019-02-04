/ КХЛ. «Трактор» пытается поквитаться за сентябрьский разгром

0:1

МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 39−73; Броски в створ: 17−47; Голы: 0−1; Вбрасывания: 15−23; Блокированные броски: 10−13; Силовые приемы: 14−13; Время в атаке: 09:06—17:20; Штраф: 2−2.

КОНЕЦ МАТЧА.

Статистика 3-го периода: Броски: 8−31; Броски в створ: 1−20; Голы: 0−1; Вбрасывания: 4−14; Блокированные броски: 2−3; Силовые приемы: 3−1; Время в атаке: 02:06—07:15; Штраф: 2−0.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — Последние секунды матча. Звучит финальная сирена.

60 мин — Вбрасывание в зоне челябинцев выиграли гости. «Трактор» все же переводит игру в чужую зону, но до броска дело так и не доходит.

ПУСТЫЕ ВОРОТА У «ТРАКТОРА».

«ТРАКТОР» БЕРЕТ ТАЙМ-АУТ.

59 мин — «Трактор» пытался начать финальный штурм, но брак в передаче и шайба выходит из зоны гостей. Затем, при входе в атаку, лайнсмены фиксируют «вне игры».

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — Борьба у борта в зоне гостей. Игроки ковыряли шайбу из-под коньков друг-друга. В конечно м счете она досталась гостям.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Эссе Йоенсуу, команда «Йокерит».

57 мин — А «Йокерит» продолжает атаковать. Это приносит свои плоды и за три минуты до конца Эссе Йоенсуу открывает счет в матче.

А оказался Кравцов на льду из-за партнера по звену. Антон Глинкин в игровом моменте попал Виталию по лицу.

Тем временем игра остановлена, поскольку на льду Виталий Кравцов. Лишь с помощью партнеров молодой форвард «Трактора» поднимается с площадки.

56 мин — Александр Шаров имел верный момент, но промедлил и был накрыт.

53 мин — Кравцов выходит практически один на один, но защитник «Йокерита» быстро перехватывает шайбу и переводит ее в среднюю.

52 мин — Вновь игра в зоне «Трактора». Наброс от синей линии летит мимо ворот Демченко.

50 мин — Масштабное наступление «Йокерита» продолжается. За третий период «Трактор» не нанес ни одного броска по воротам гостей.

48 мин — Продолжают финские хоккеисты атаковать даже в формате 5 на 5. Однако их атака заканчивается, потому что шайба покидает пределы площадки. Очень нужный для «Трактора» перерыв наступает сейчас.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

47 мин — И вновь жарко во владениях «Трактора»! Отскок от борта ловит игроки «Йокерита», но Василий Демченко бросается на шайбу, накрывая ее.

46 мин — Позиционная атака гостей. Бросок Гранта, а затем попытки добить, оборона челябинцев пока что надежна.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты наказан Александр Рыбаков, команда «Трактор».

45 мин — Открытый бросок Джеффа Плэтта от борта, вратарь челябинцев фиксирует шайбу.

44 мин — Жарко у ворот «Трактора»! Юуэнссу создает момент из ничего для гостей, но Василий Демченко все еще в игре!

43 мин — Заряжает со всей силы Ник Бэйлен! Защитник гостей Ниеми подставляет клюшку под бросок, шайба летит выше ворот.

42 мин — Из-под защитника бросает Глинкин, но не попадает в створ.

41 мин — Стартовое вбрасывание третьего периоды выигрывают гости. Перевод в зону «Трактора», где следует потеря. Затем сразу два броска по воротам Демченко наносят хоккеисты «Йокерита», Василий надежен.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после двух периодов: Броски: 30−41; Броски в створ: 16−26; Голы: 0−0; Вбрасывания: 11−9; Блокированные броски: 8−9; Силовые приемы: 11−12; Время в атаке: 07:00—10:05; Штраф: 0−2.

Статистика 2-го периода: Броски: 15−20; Броски в створ: 7−12; Голы: 0−0; Вбрасывания: 6−5; Блокированные броски: 3−5; Силовые приемы: 7−7; Время в атаке: 04:33—05:31; Штраф: 0−2

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Последние секунды проходят в зоне «Трактора». Йоэнсуу бросает в пустой угол, НО ВАСИЛИЙ ДЕМЧЕНКО ЛОВИТ ШАЙБУ В ПРЫЖКЕ НА ПОСЛЕДНИХ СЕКУНДАХ!

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — В конце периода «Трактор» организует ряд неплохих атак, но пока что они не приводят к голу.

38 мин — Кравцов бьет по шайбе из-под прессинга, Калнинс в игре.

37 мин — Опасный бросок защитника гостей попадает в одного из игроков на пятачке Василия Демченко.

36 мин — Генри Иконен бросает с кистей, Демченко эффектным движением ловушки ловит шайбу.

35 мин — Хитрую передачу организовывал Плэтт, но ее прочитал Даниил Губарев, после чего следует атака хозяев и бросок Ерофеева, но слишком высоко летит шайба.

34 мин — И продолжает «Трактор» атаковать! Кистевой от Виталия Кравцова и лишь сейчас Калнинс останавливает встречу.

«ЙОКЕРИТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

33 мин — Кравцов на скорости входит в зону. Попытка второй позиционной атаки заканчивается выбросом шайбы из зоны гостей.

32 мин — Вбрасывание проиграно, атака начаниается сначала. Вход в зону и передача на пятачок гостей, где Райан Стоа совсем чуть-чуть мажет по шайбе.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты удален Йессе Юэнссу, команда «Йокерит».

А вот и первое удаление в матче. Юэнсуу нарушает правила, давая хозяевам поиграть в большинстве.

31 мин — Бросок Никиты Хлыстова от синей, затем наброс Марселя Шолохова, но все летит мимо владений Калнинса.

30 мин — «Трактор» включает активный прессинг на чужой половине поля. Это приводит к своим результатам: защитник гостей делает неточный пас, отправляя шайбу на проброс.

28 мин — Опасный бросок с дальней по воротам «Трактора»! Подставлял клюшку Йессе Юэнсуу, но шайба летит выше.

26 мин — Кравцов красиво обыгрывает защитника гостей, но его не пускают к шайбе и не дают сделать бросок.

25 мин — Атакует «Йокерит». Бросал Алекс Грант, мимо ворот.

24 мин — «Трактор» доставляет шайбу до ворот соперника. Бросок Дугина, Калнинс в игре.

23 мин — Продолжают наседать гости. Марко Анттила бросает с разворота, Демченко в игре.

22 мин — С убойной позиции бил Джефф Плэтт, но Демченко не спит и на дает «размочить» счет.

21 мин — Стартовое вбрасывание вторых двадцати минут выигрывают гости. Как и в начале игры следует вброс в зону «Трактора», но челябинцы перехватывают шайбу.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 15−21; Броски в створ: 9−14; Голы: 0−0; Вбрасывания: 5−4; Блокированные броски: 5−4; Силовые приемы: 4−5; Время в атаке: 02:27—04:16; Штраф: 0−0.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Игра в зоне «Трактора». Бросок Алекса Гранта, получается не таким уж и опасным, а затем следует сирена об окончании периода.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Виталий Кравцов красиво обыгрывает двух соперников и отдает на Андрея Ерофеева, но у последнего сходит шайба с крюка и смазывается бросок.

18 мин — Никлас Енсен мощно заряжает из правого угла вбрасывания, Демченко пытался поймать шайбу в ловушку, но она рикошетит от нее и улетает в борт.

17 мин — И вновь бросок от Столлери, Демченко в игре. Затем подключение еще одного игрока финнов, и вновь Демченко решает эпизод в свою пользу.

14 мин — Борьба в зоне «Трактора». С шайбой гости. Вновь Столлери, на этот раз он пытался пробить с лету, но не попал по шайбе.

13 мин — Яспер Янсен бросает из-за угла, Демченко ловит шайбу, останавливая встречу.

11 мин — Мощно бросает Карл Столлери, следует рикошет и еще один бросок, Демченко спасает «Трактор» от гола.

10 мин — Мягкий бросок от синей по воротам «Трактора», Демченко в игре. Финские хоккеисты немного прижали челябинцев в последние минуты.

9 мин — Опасный наброс на ворота Василия Демченко, но шайба разминулась со створом ворот.

8 мин — Момент у Антона Глинкина. Форвард челябинцев «качнул» голкипера и бросил, но вратарь «Йокерита» не повелся на финт нашего игрока, уверенно прижав шайбу после броска.

7 мин — Йонас Энлунд прокатился за воротами в стиле Всеволода Боброва и пытался положить шайбу в дальний угол, но Калнинс успевает переместиться и закрыть штангу.

6 мин — Егор Дугин и Андрей Ерофеев угрожали воротам гостей. Первый бросал из-под защитника, второй — был первым на отскоке, но Калнинс надежен.

5 мин — Опасный бросок от игрока финской команды. Шайба после отскока от Демченко катилась к воротам, но затем поменяла траекторию и ушла к борту.

4 мин — Игорь Исаев и Ник Бэйлен угрожали воротам гостей, но пока без гола. После них с ходу бросал Виталий Кравцов, Янис Калнинс в игре.

3 мин — Первая небольшая позиционка «Трактора». Заканчивал ее Никита Хлыстов. Защитник бросил от синей, но шайба улетела сильно выше ворот.

2 мин — Григорий Желдаков длинным пасом пытался начать атаку челябинцев, но был встречен на синей линии Семен Кокуев, после чего перехват и прострел на ворота Демченко, который не нашел адресата, уйдя за ворота.

1 мин — Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Йокерита». Финские хоккеисты с ходу создают пару моментов, проверяя Василия Демченко на готовность к игре.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды уже на льду. Сейчас мы с вами услышим гимны России и Финляндии, после чего будем смотреть хоккей!

Стартовые пятерки и начинающие матч вратари в текстовом формате:

«Йокерит»: Калнинс. Лоов — Лепистё; Йоэнсуу — Норман — О`Нилл.

«Трактор»: Демченко. Исаев — Бэйлен; Энлунд — Стоа — Бергстрем.

Стартовые составы команд. А до начала игры осталось совсем немного.

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня, 4 февраля, челябинский «Трактор» продолжает серию домашних игр. В гости к «черно-белым» приехал «Йокерит» — один из лидеров Западной конференции КХЛ.

Коротко о том, как команды подходят к очной игре. Челябинцы одержали важную и нужную победу, обыграв принципиального соперника — магнитогорский «Металлург». А вот «шуты» свой матч проиграли. В Астане «Йокерит» уступил «Барысу» с разгромным счетом 2:8.

Как сложится очный матч команд? Узнаем сегодня, в 19:00 по челябинскому времени.