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/ Помочь больному ребенку призывает болельщиков ХК «Трактор»

Помочь больному ребенку призывает болельщиков ХК «Трактор»

Благотворительная акция по сбору средств пройдет 28 декабря на матче с «Барысом».
сегодня в 11:30
  |  Общество

К руководству и игрокам челябинского «Трактора» с просьбой о помощи обратилась мама 8-летнего Семена Карпенко из Златоуста. Женщина попросила представителей клуба посодействовать в покупке кресла-подъемника для ее сына.

Как рассказал директор «Трактора» Иван Сеничев, семья Карпенко является давними поклонниками «черно-белых». Клуб не остался в стороне от просьбы женщины.

Сейчас у них беда, и мы приняли решение помочь. Совместно с Фондом «Родная» в День рождения клуба 28 декабря мы проводим Благотворительный аукцион. На нем будет выставлена ретро-форма, в которой «Трактор» сыграет в этот день матч с «Барысом». Помимо этого, хоккеисты и руководители клуба соберут деньги на Акцию. Все средства пойдут на приобретение очень необходимого для Семена кресла-подъемника. — цитирует пресс-служба челябинской команды директора «Трактора» Ивана Сеничева.

Все средства, собранные на благотворительном аукционе пойдут на приобретение необходимого для Семена Карпенко кресла-подъемника. Хоккейный клуб «Трактор» просит всех болельщиков команды и просто неравнодушных людей сделать доброе дело вместе.

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