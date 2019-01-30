/ Помочь маленькому Мансуру Абрарову в борьбе с синдромом Дауна призывает ОТВ

Чтобы продолжить его лечение, необходима диагностика.

Венера Каргополова, мама «солнечного» Мансура Абрарова, с гордостью рассказывает о том, что ее сын — настоящий помощник. Но заболевание не позволяет мальчику шагать в ногу со сверстниками — с рождения ему поставили диагноз синдром Дауна.

Мансур — третий ребенок в семье. Он появился на свет, когда его маме Венере исполнилось 43 года. Она знала, что рожать в таком возрасте, — риск, поэтому прошла все необходимые обследования.

На УЗИ были отклонения небольшие, но в целом вроде бы все нормально было. Отправили на анализ, и анализ показал — все хорошо. — рассказала Венера Каргополова.

После того, как женщина осознала, что ребенок — «особенный», она начала заниматься с мальчиком. Но в силу особенностей его диагноза, многого парень запомнить просто не в силах. Сейчас малыш с мамой посещают врачей и проходят лечение в Горбольнице № 1. Мальчишку там хорошо знают.

Хорошая очень семья, хорошая мама. Очень много сил вкладывает в мальчишечку. Он ходит в костюме, потому что так ходит папа. Мальчик старается очень, родители для него стараются. Ребенок развивается. Но с высокой долей вероятности, у Мансура есть еще одно тяжелое генетическое заболевание, которое требует генетического подтверждения. Это не входит в рамки территориальной программы госгарантий. — отметила заместитель главного врача по медицинской части ДГКБ № 1 Татьяна Алиева.

Для того чтобы пройти необходимые исследования, Мансуру Абрарову нужна поддержка неравнодушных людей. Если у вас есть возможность оказать добровольную помощь семье мальчика, и вы являетесь абонентом Tele2, вы можете отправить смс со словом «Родная» и суммой пожертвования через пробел на номер 3434. Сумма будет списана со счета мобильного телефона. О других способах оказать помощь мальчику можно узнать на сайте фонда «Родная». Помните, даже самый небольшой вклад может изменить дальнейшую судьбу «солнечного» мальчика.