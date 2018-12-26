/ КХЛ. «Трактор» и «Динамо Минск» выявляют сильнейшего

Первый матч новогодней домашней серии. Текстовая трансляция.

1:1

ТРЕТИЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

48 мин — Позиционная атака минчан. Игроки «Динамо» комбинируют, но долго не наносят бросок. Только под конец удаления бросает Пулккинен, Судницин в игре.

47 мин — Бросок Дэвида Бута, Судницин в игре, далее челябинцы выбрасывают шайбу.

УДАЛЕНИЕ. За удар соперника клюшкой, на 2 минуты удален Александр Шинин, команда «Трактор».

46 мин — Опасно бросает по вороам Марсель Шолохов, шайба идет выше. В ответ бросает Когалев, Судницин в игре.

44 мин — «Черно-белые» с шайбой. Очередная попытка начать атаку не увенчалась успехом.

43 мин — Минчане начинают атаку. Игра у ворот Судницицна, бросок, вратарь «Трактора» останавливает игру.

42 мин — Челябинцы с шайбой. Передача на Бергстрема по борту, где Алексей Терещенко делает перехват.

41 мин — Стартовое вбрасывание третьего периода за игроками «Динамо». Бросок игрока минской команды заблокирован.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика 2-го периода: Броски: 11−19; Броски в створ: 8−9; Голы: 1−1; Вбрасывания: 9−13; Блокированные броски: 4−0; Силовые приемы: 7−6; Время в атаке: 03:03—06:49; Штраф: 4−0.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Игра в зоне «Трактора». Челябинцы отбросились и попытались атаковать. Бросок Артема Бородкина, Йонас Энрот в игре.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Александр Шаров опасно бросает верхом, Энрот в игре.

38 мин — Минчане в атаке. Джонатан Блум мог вывести «Динамо» вперед, но не смог переиграть Судницина.

37 мин — Атака «Трактора», но защита «Динамо» мощно встречает Андрея Ерофеева у ворот, перехватывая шайбу.

36 мин — Минчане с шайбой. Игра у бортов Судницина, без бросков по воротам. Затем челябинцы перехватывают шайбу.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

35 мин — Семен Кокуев, в меньшинстве, выходит 1 на 1! Энрот на месте.

34 мин — Минчане в позиционной атаке. Попытка паса на дальнюю штангу заблокирована защитой «Трактора». Затем челябинцы выбрасывают ее из зоны.

УДАЛЕНИЕ. За выброс шайбы, на 3 минуты удален Ник Бэйлен, команда «Трактор».

33 мин — «Трактор» в атаке. Выкатывается игрок челябинцев от заднего борта к воротам, Энрот нейтрализует момент. В другом игровом оменте, шайба покидает пределы площадки без рикошета, и «Трактор» вновь удаляется.

32 мин — Атака «Динамо». Бросок, Судницин в игре.

31 мин — «Трактор» в атаке, но минчане перехватывают ее.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Дмитрий Буйницкий, команда «Динамо».

30 мин — Контролируют шайбу минчане. Бросок Дмитрия Буйницкого, счет становится равным.

29 мин — Динамовцы ращгоняют атаку, но челябинские хоккеисты «мажут» игру по бортам, не давая нанести бросок.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОНОМ СОСТАВЕ.

28 мин — Опасно у ворот Судницицна, но шайба, после броска игрока минской команды идет мимо ворот.

27 мин — В позиционной атаке гости. Бросок, шайба попадает в клюшку Дэвида Бута и уходит за пределы площадки.

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой, на 2 минуты удален Андрей Ерофеев, команда «Трактор».

26 мин — Попытка выйти к воротам от Андрея Ерофеева заблокирована защитниками минчан. Более того, тот же Ероыеев привозит команде удаление.

25 мин — И вновь атака челябинцев. Борьба за воротами, далее Рыбаков отдавал пас на Карпухина, шайба уходит за пределы площадки.

ГОЛ! Шайбу забросил Йонас Энлунд, команда «Трактор».

24 мин — Бросок по воротм Энрота, шайба идет выше. В повторрной атаке следует наброс на ворота и Йонас Энлунд все-таки отправляет шайбу в ворота!

23 мин — Челябинцы в атаке, но не получется у Александра Бергстрема обыгрыш и следует потеря.

22 мин — В атаке минане. Бросок Дмитрия Буйницкого с ходу, Судницин в игре.

21 мин — Начало второго периода, Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Динамо», после чего сразу вбрасывают шайбу в зону, где ее перехватывают челябинцы. ОПАСНЫЙ МОМЕНТ У БЭЙЛЕНА, Энрот в игре.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 16−19; Броски в створ: 9−13; Голы: 0−0; Вбрасывания: 10−9; Блокированные броски: 2−2; Силовые приемы: 8−3; Время в атаке: 04:00—04:49; Штраф: 2−2.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Раскатываются минчане, но челябинцы перехватывают шайбу, но она идет на проброс и игра переносится в зону «Трактора». Вбрасывание выгирано хозяевами, но попытка уйти в последнюю атаку в периоде заканчивается потерей.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Атака «Трактора». Бросок по воротам, шайба летит выше. Затем челябинцы попытались начать позиционную атаку, но после попытки наброса следует перехват.

18 мин — С шайбой минчане, но защита челябинцев не дает им пройти свою синию линию.

17 мин — Минчане в зоне «Трактора», но следует перехват и длинный пас от Александра Шинина, который не находит адресата.

16 мин — Теперь уже опасно у ворот Судницина! Наброс и серия добиваний, но Алескандр сидя нальду нейтрализует момент!

16 мин — МОМЕНТ У «ТРАКТОРА»! В касание бросал Ник Бэйлен, но не попал по воротам наш защитник. Затем не менее опасно бросал Пол Щехура, Юнас Энрот успел переместиться и справился с броском.

15 мин — Атака хозяев. Минчане переводят игру в борт, после чего выбрасывают шайбу из зоны.

14 мин — Кристиан Томас простреливает на ворота Энрота, вратарь «Динамо» смыкает щитки, и прижимает шайбу. В ответ в ближний угол бросает игрок минчан Алексей Терещенко, Судницин в игре.

13 мин — Бросок Александра Бергстрема, Энрот в игре. Затем, в дальний угол бросает Григорий Желдаков, шайба так же идет мимо, после чего минчане отправляют ее, а зону челябинцев.

12 мин — Теперь уже атакуют гости. Бросок по воротам Судницина, Александр отбивает шайбу перед собой, а затем клюшкой отправляет ее в борт.

11 мин — Начинают атаку хозяева. Пас в борьбу на Александра Рыбакова после чего шайба выходит в среднюю зону. Далее, Райан Стоа бросает в ближний угол ворот Энрота, мимо.

10 мин — Атакует «Трактор». Опасный момент у ворот Энрота, коотрый смыкает щитки и отбивает шайбу.

9 мин — Бросок Александра Китарова от синей линии, Судницин ловит шайбу, останавливая игру.

8 мин — Позиционная атака минчан. Опасный момент, Судницин в игре. Далее защита вновь выбрасывает шайбу в зону гостей.

7 мин — Наброс и попытка добивания, защита челябинцев перехватывает шайбу и отправляет ее в зону гостей.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, малым штрафом наказан Игорь Исаев, команда «Трактор».

6 мин — Атака минчан. Пулккинен набрасывает на ворота, Судницин накрывает ее ловушкой. После вбрасывания опасно брасает Дэвид Бут, челябинский вратарь вновь в игре. «Трактор» смог остановить атаку минчан только нарушением правил.

«ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

5 мин — Челябинцы попыталисб закрепиться в зоне снова, но минчане действуют очень хладнокровно.

4 мин — Бросок Йонаса Энлунда, но Юнас Энрот блокирует его!

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты удален Теемо Пулккинен, команда «Динамо».

3 мин — Вброс минчан в зону, но следует проброс, игра перенесена в зону «Динамо». Вбрасывание выигрывают челябинцы, но быстро теряют ее. После этого, «Трактор» перехватывает шайбу, следует опасный бросок, но шайба идет мимо.

2 мин — Атака гостей. Наброс на ворот. Далее, игроки «Трактора» перехватывают шайбу в средней, но попадают в оффсайд.

1 мин — Стартовое вбрасывание за игроками «Трактора». Матч начался. Тут же следет наброс на ворота Энрота, после которого следует перехват от минчан.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучат гимны России и Беларуси, почле чего и начнется игра.

А вот и стартовые составы команд.

Отметим, что сегодня место в воротах «Трактора» занял Александр Судницин. По всей видимости тренерский штаб «черно-белых» решил дать отдохнуть Василию демченко, который неплохо провел выездную серию, но сдал в последних двух матчах. Кроме того, сегодня в заявке челябинцев присутствует Александр Бергстрем! Форвард будет играть в четвертом звене, вместе с Егором Дугиным, Андреем Ерофеевым, и Артемом Бородкиным.

Добрый день, уважаемые любители хоккея. Сегодня, 26 декабря, челябинский «Трактор» наконец-то сыграет матч дома. В соперниках у «черно-белых» — минское «Динамо».

Команды уже встречались в этом году однажды. Тогда, в Минске, сильнее оказались хоккеисты «Динамо». Как пойдет сегодняшняя игра? Узнаем сегодня, в 19:00 по местному времени.