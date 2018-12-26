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/ «Трактор» победил в первом матче новогодней серии

«Трактор» победил в первом матче новогодней серии

Челябинцы оказались сильнее минского «Динамо».
сегодня в 21:41
  |  Хоккей

Челябинский «Трактор» с победы начал новогоднюю домашнюю серию. «Черно-белые» в тяжелейшем матче с минимальным преимуществом 2:1 обыграли минское «Динамо».

В первом периоде ни одна из команд не смогла забросить шайбу. А вот вторые двадцать минут принесли болельщикам сразу две. Сначала Йонас Энлунд получил пас от Ника Бэйлена, и, в ближнем бою переиграв Юноса Энрота, открыл счет в матче.

Минчане смогли сравнять счет только на 30-й минуте встречи. Дмитрий Буйницкий сделал бросок, после которого шайба закатилась за спину Александра Судницина.

Окончательный счет игры был установлен в третьем периоде. Александр Шаров оказался расторопнее всех в атаке и забил победный гол в ворота Юноса Энрота.

После матча итоги игры подвел исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный. По словам наставника «Черно-белых», его команда оказалась терпеливее, поэтому и смогла победить.

Тяжелая игра. Было много удалений, от этого пришлось много играть в обороне, поэтому спасибо тем, кто оборонялся, как и тем, кто забивал. Не так много было моментов, но использовали все и смогли победить. «Трактор» больше перетерпел. Первый период был равный во втором соперник имел преимущество. В третьем периоде игра шла до гола, мы смогли забить и дотерпеть. — сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Следующий матч «Трактор» проведет в пятницу, 28 декабря. Соперником челябинцев станет астанинский «Барыс». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

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