/ Депутаты установят памятную доску Валерию Белоусову за свой счет

Мемориал появится на доме № 65 по проспекту Ленина.

Депутаты Челябинской городской Думы установят мемориальную доску в честь знаменитого хоккейного тренера Валерия Белоусова. Об этом сегодня, 18 декабря, на заседании заявил ее председатель, Станислав Мошаров.

Доска будет изготовлена на средства, выделенные из фонда депутатского объединения партии «Единая Россия».

В городской Думе много неравнодушных людей. Мы решили увековечить память Валерия Константинович, который своим трудом принес славу нашему городу. Когда появился вопрос по финансированию, депутаты решили не просить финансовой помощи, а на личные вложения изготовить и установить доску. — сказал Станислав Мошаров.

Напомним, о том, что мемориальная доска в честь именитого челябинца появится на доме № 65 по проспекту Ленина, стало известно в начале декабря. Торжественное открытие мемориальной доски планируется в конце 2018 года.

17 декабря, Валерию Белоусову исполнилось бы 70 лет. Легенды челябинского хоккея почтили память спортсмена, возложив цветы к могиле Белоусова на Митрофановском кладбище.

В качестве игрока Валерий Белоусов провел 11 сезонов в составе «Трактора», а также по одному году поиграл в челябинском и магнитогорском «Металлурге».

Будучи тренером, Валерий Константинович был наставником «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда». С магнитогорской командой он дважды становился чемпионом хоккейной суперлиги, а также обладателем различных европейских хоккейных наград. Именно под руководством Белоусова «Авангард» стал чемпионом России в 2004 году. В сезоне 2012−2013 он вывел родной «Трактор» в финал Кубка Гагарина, где «черно-белые» уступили «Динамо» из Москвы.