Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.21 +0.79 76.05 +0.31
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ КХЛ. «Трактор» в гостях у «Куньлунь Ред Стар»

КХЛ. «Трактор» в гостях у «Куньлунь Ред Стар»

Челябинцы встретятся с прямым конкурентом по турнирной таблице.
сегодня в 11:56
  |  Хоккей

2:0

МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

ОКОНЧАНИЕ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин - Последний штурм пытаются организовать челябинцы, однако не выходит . Более того, «Трактор» чуть не пропустил третью в пустые ворота.

ПУСТЫЕ ВОРОТА У «ТРАКТОРА» 

59 мин - Опасный бросок по воротам «Куньлуня». Тащит Александр Судницин. 

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин - Ошибки челябинцев приводят к опасным выходам и броскам по воротам Александра Судницина. Надежен челябинский вратарь.

57 мин - Игроки «Куньлуня» включили высокий прессинг и заставляют челябинцев ошибаться и терять шайбую.

56 мин - Показательно строго и надежно играет «Куньлунь» в обороне.  

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ 

55 мин - Китайские хоккеисты не дают челябинцам выйти из зоны. Подопечные Германа Титова прижаты к собственным воротам.

54 мин - В зоне «Трактора» хоккеисты «Куньлуня». Опасные броски не приносят китайским хоккеистам успеха. 

УДАЛЕНИЕ. На 2 минуты удален Семен Кокуев, команда «Трактор».

53 мин - Броски по воротам Александра Лазушина, игрокам «Трактора» не хватает точности в исполнении. 

52 мин - Теперь уже «Куньлунь» атакует. Более того, шайба под контролем хоккеистов из Китая. 

51 мин - Челябинцы снова входят в зону, но все попытки открыть счет безуспешны.

50 мин - Шайба в зоне «Куньлуня» , «Трактор» в атаке.

49 мин - Атакуют челябинцы, но шайба снова выходит из зоны. Качественно в отборе играют китайские хоккеисты.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: 2:0. Шайбу забросил Патрик Лунд, команда «Куньлунь».  

48 мин - Немного успокоилась скорость игры. Китайские хоккеисты со своей зоны разгоняют атаку и делают счет 2:0.

47 мин - Теперь челябинцы с шайбой и в зоне соперника. Неточная передача и шайба выходит из зоны «Куньлуня». Ответная опасная атака, но оффсайд. 

46 мин - «Куньлунь» начинал атаку. Китайские хоккеисты в зоне «Трактора» 

45 мин - Снова «Трактор» в зоне соперника. Бросок, рикошет, и шайба почти оказалась в воротах китайской команды.

44 мин - «Трактор» в атаке. Челябинцы предприняли попытку позиционного прессинга. 

43 мин - Опасная атака китайской команды. Судницин был уже отыгран, но Александр Рыбаков заблокировал ворота.

42 мин - «Куньлунь» активничает в зоне челябинцев, но «Трактор» перехватывает шайбу для ответной атаки. 

41 мин - Бросок Вилле Лаюнена, в игре вратарь «Трактора». 

41 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора». Неточная передача, сразу же следует проброс.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика: Броски: 22-13 ; Броски в створ: 13-8 ; Вбрасывания: 12-7 ; Блокированные броски: 0-3 ; Силовые приемы: 2-3 ; Штрафные минуты: 11-13.

ОКОНЧАНИЕ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин - «Трактор» пытается начать атаку и забросить шайбу «в раздевалку», но теряют шайбу челябинцы. Опасный бросок по воротам Судницина, на месте вратарь. 

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: 1:0. Шайбу, после серии бросков, забросил Джастин Фонтейн

39 мин - «Куньлунь» в зоне челябинцев. Позиционная атака. Серия бросков, и шайба за спиной Александра Судницина.  

38 мин - в большинстве «Куньлунь». Китайские хоккеисты начинают атаку с правого фланга, но быстро игроки «Трактора» перехватывают шайбу. 

УДАЛЕНИЕ. За толчок на борт на 2 минуты наказан Игорь Исаев, команда «Трактор».

37 мин - Команды играют в полных составах. «Трактор» расстановился в зоне, но не смог открыть счет. Быстрый ответ от «Куньлуня» не увенчался успехом. 

36 мин - «Куньлунь» активно прессингует даже в зоне соперника, но следует очередной бросок от игрока «Трактора». На месте вратарь «Куньлуня» Александр Лазушин.   

36 мин - Опасно бросает Ник Бейлен, но шайба попадает прямо в Лазушина

36 мин - «Кунлунь» был в атаке, но сейчас в зоне «Трактора» драка. Столкнулись Вели-Матти Савинайнен и Евгений Лапенков. 

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты удален Тайлор Бэк, команда «Куньлунь». За симуляцию на 2 минуты удален Евгений Рясенский, команда «Трактор».   

35 мин - «Куньлунь» в атаке. Китайская команда зарабатывает фол в атаке.

34 мин - Очень активная и плотная игра без остановок, не хватает только заброшенных шайб.

33 мин - Бросок низом от игроков «Трактора», на месте Лазушин. 

«КУНЬЛУНЬ» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ. 

32 мин - Ошибка Виталия Кравцова, бросок в ближний угол ворот Судницина, мимо. меньше 30 секунд до выхода удаленного игрока китайской команды.

31 мин - Первое большинство «Трактора». Бросок  выше ворот от игроков челябинской команды.

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой удален Тайлор Бек, команда «Куньлунь». 

Разводит руки в стороны Роман Гофман, не было гола. Игра продолжается.

ИДЕТ ПРОСМОТР ИГРОВОГО МОМЕНТАНА ПРЕДМЕТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ШАЙБО ЛИНИИ ВОРОТ.

30 мин - Вилле Лаюнен заряжает от синей линии. Снова броски по воротам Судницина, шайба попадает в штангу, вратарь «Трактора» прижимает ее в ловушку. 

29 мин - Броски от китайской команды, на месте Александр Судницин. Игроки «Куньлуня» активно проводят большинство. 

УДАЛЕНИЕ. Командный штраф за нарушение численного состава у «Трактора».

28 мин - в неполных равных составах игра проходит на высоких скоростях, шайба переходит от команде к команде. Оба клуба играют в полных составах, но недолго.

27 мин - С шайбой на левом фланге Райан Стоа, но следует потеря. Смена составов.

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ.

Тайм-аут берет Герман Титов.

26 мин - Опасная атака от «Куньлуня». Олли Палола не попадает в ворота. 

25 мин - Игра проходит на более высоких скоростях. Александр Судницин больше работает, да и в целом «Куньлунь» действует активнее.

24 мин - Только за счет проброса подопечные Германа Титова ненадолго выводят шайбу.

24 мин - Опасно у ворот «Трактора», Лазушин и партнеры вынуждены отбиваться от множества атак «Куньлуня». 

24 мин - «Кунлунь» в атаке. Олли Палола не успевает выйти из зоны, зафиксирован оффсайд. 

23 мин - Обоюдоострые атаки от обеих команд. Бросок Алексея Петрова, вратарь «Куньлуня» в игре.

22 мин - Шайба переходит от одной команды к другой. Сейчас ее контролируют челябинцы. Бросок от Пола Щехуры, на месте Лазушин.

21 мин - Начинается второй период встречи. Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора». 

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика: Броски: 11-17 ; Броски в створ: 6-9 ; Вбрасывания: 8-4 ; блокированные броски: 2-2 ; Силовые приемы: 1-1 ; Штрафные минуты: 4-4.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - Последняя минута периода. Игра проходит в средней зоне, шайбу контролируют челябинцы. 

19 мин - Бросок низом от Артема Пеньковского, вратарь китайцев Александр Лазушин в игре.

18 мин - Игроки китайской команды с шайбой. Втроем он долгое время не давали челябинцам войти в зону.

17 мин -  «Трактор» в большистве, в формате 5 на 3. Напомним, челябинцы на десятом месте по реализации лишнего.

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. На 2 минуты удалены: у «Трактора» - Игорь Полыгалов, у «Куньлуня» - Джордж Николс и Велли-Матти Савинайнен.  

17 мин - Опасный бросок по воротам Судницина. На месте наш вратарь. После свистка происходит небольшая стычка.

16 мин - «Трактор» активнее в зоне соперника. 

«Трактор» играет в полном составе.

15 мин - Опасный бросок от китайской команды, но спасает Александр Судницин. Небольшая стычка у  ворот «Трактора». 

14 мин - Перехват от Александра Рыбакова, шайба выходит из зоны.

13 мин - Китайские игроки входят в зону, пытаются расставиться для позиционной атаки. После нескольких бросков шайба выходит из зоны. 

УДАЛЕНИЕ. На 2 минуты за Нарушение численного состава «Трактор». Штраф отбывает Виталий Кравцов.

12 мин - Смену составов проводят команды. «Трактор» раскатывается, но быстро теряет шайбу. «Куньлунь» же пытается войти с помощью длинного паса. Юсси Савинайнен боролся у ворот Судницина, но надежна челябинская оборона.

11 мин - Теперь уже «Куньлунь» с помощью длинного паса входит в зону «Трактора». Челябинские игроки быстро выводят ее из своей зоны.

10 мин - Игроки «Трактора» с шайбой в своей зоне. Челябинцы больше контролируют шайбу.

9 мин - «Куньлунь» проводит ответную атаку. Несколько набросов на ворота Александра Судницина, не приводят к успеху.

8 мин - Бросок и попытка добивания от Пола Щехуры, увы, не приносят результата.

8 мин - Бросок от Евгения Лапенкова заблокирован защитником, но челябинцы владеют инициативой в матче.

7 мин - Раскатывается «Трактор», шайба вошла в среднюю зону, но китайские игроки быстро отправили ее в среднюю зону.

6 мин - «Трактор» атаковал ворота «Куньлуня», сейчас игра проходит в зоне челябинцев. 

5 мин - Игра немного успокоилась, зафиксировано положение вне игры.

4 мин - Максим Шипин мог открыть счет в игре, но не удержался на льду, чет пока что не открыт.

4 мин - Опасный бросок от Антона Глинкина, но неточно.

3 мин - Активная игра в средней зоне от челябинцев. Игроки «Куньлуня» с трудом могут войти в зону «Трактора».

2 мин - «Куньлунь» в атаке. Кори Кейн дводит дело до броска, Судницин на месте. Наброс на ворота, вратарь «Трактора» фиксирует шайбу.

1  мин - Челябинцы проводят атаку, и не дают игрокам китайской команды войти в свою зону.

1 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Куньлуня». Матч начался.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

Команды выходят на лед, сейчас прозвучат гимны России и Китая.

Стали известны составы команд на сегодняшний матч. Отметим, что место в воротах челябинцев займет Александр Судницин. 



Добрый день, уважаемые любители хоккея! Сегодня, 5 октября, челябинский «Трактор» начинает очередную выездную серию матчей. Соперники подопечных Германа Титова - «Куньлунь Ред Стар» из Китая.
Общество
Преподаватели Челябинского энергетического колледжа получили специальные кампусные карты Сбербанка
сегодня в 09:29
Преподаватели Челябинского энергетического колледжа получили специальные кампусные карты Сбербанка
Хоккей
Хоккеисты «Трактора» призывают поддержать команду в выездной серии матчей. Видео
  
вчера в 16:43
Хоккеисты «Трактора» призывают поддержать команду в выездной серии матчей. Видео
Хоккей
«Трактор» одержал вторую домашнюю победу подряд
01.10.2018
«Трактор» одержал вторую домашнюю победу подряд
Общество
Челябинский «Трактор» собрал деньги на лечение первому тренеру Валерия Белоусова
01.10.2018
Челябинский «Трактор» собрал деньги на лечение первому тренеру Валерия Белоусова
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Администрация Пласта опровергла мусорную проблему в городе
сегодня в 14:57
Администрация Пласта опровергла мусорную проблему в городе
Общество
О дождливых выходных и заморозках предупредили южноуральцев синоптики
сегодня в 12:54
О дождливых выходных и заморозках предупредили южноуральцев синоптики
Происшествия
«КамАЗ» погубил водителя легковушки на трассе в Сосновском районе
  
сегодня в 12:30
«КамАЗ» погубил водителя легковушки на трассе в Сосновском районе
Происшествия
Челябинец ударил полицейского и попытался отобрать пистолет
сегодня в 12:23
Челябинец ударил полицейского и попытался отобрать пистолет
Общество
Белый мишка «Трактора» завершил космическую экспедицию
  
сегодня в 12:16
Белый мишка «Трактора» завершил космическую экспедицию
Происшествия
Водитель-бесправник погиб в ДТП под Чебаркулем
  
сегодня в 12:05
Водитель-бесправник погиб в ДТП под Чебаркулем
Хоккей
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Куньлунь Ред Стар»
сегодня в 11:56
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Куньлунь Ред Стар»
Общество
Повышенные пенсии получит миллион пенсионеров Челябинской области
сегодня в 11:55
Повышенные пенсии получит миллион пенсионеров Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6