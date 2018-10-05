/ КХЛ. «Трактор» в гостях у «Куньлунь Ред Стар»

Челябинцы встретятся с прямым конкурентом по турнирной таблице.

2:0

МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

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Наброс на ворота, вратарь «Трактора» фиксирует шайбу.Челябинцы проводят атаку, и не дают игрокам китайской команды войти в свою зону.Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Куньлуня». Матч начался.НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДАКоманды выходят на лед, сейчас прозвучат гимны России и Китая.Стали известны составы команд на сегодняшний матч. Отметим, что место в воротах челябинцев займет Александр Судницин.Добрый день, уважаемые любители хоккея! Сегодня, 5 октября, челябинский «Трактор» начинает очередную выездную серию матчей. Соперники подопечных Германа Титова - «Куньлунь Ред Стар» из Китая.