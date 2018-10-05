/ КХЛ. «Трактор» в гостях у «Куньлунь Ред Стар»

2:0
МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯОКОНЧАНИЕ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
60 мин - Последний штурм пытаются организовать челябинцы, однако не выходит . Более того, «Трактор» чуть не пропустил третью в пустые ворота.
ПУСТЫЕ ВОРОТА У «ТРАКТОРА»
59 мин - Опасный бросок по воротам «Куньлуня». Тащит Александр Судницин.
ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
58 мин - Ошибки челябинцев приводят к опасным выходам и броскам по воротам Александра Судницина. Надежен челябинский вратарь.
57 мин - Игроки «Куньлуня» включили высокий прессинг и заставляют челябинцев ошибаться и терять шайбую.
56 мин - Показательно строго и надежно играет «Куньлунь» в обороне.
«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
55 мин - Китайские хоккеисты не дают челябинцам выйти из зоны. Подопечные Германа Титова прижаты к собственным воротам.
54 мин - В зоне «Трактора» хоккеисты «Куньлуня». Опасные броски не приносят китайским хоккеистам успеха.
УДАЛЕНИЕ. На 2 минуты удален Семен Кокуев, команда «Трактор».
53 мин - Броски по воротам Александра Лазушина, игрокам «Трактора» не хватает точности в исполнении.
52 мин - Теперь уже «Куньлунь» атакует. Более того, шайба под контролем хоккеистов из Китая.
51 мин - Челябинцы снова входят в зону, но все попытки открыть счет безуспешны.
50 мин - Шайба в зоне «Куньлуня» , «Трактор» в атаке.
49 мин - Атакуют челябинцы, но шайба снова выходит из зоны. Качественно в отборе играют китайские хоккеисты.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: 2:0. Шайбу забросил Патрик Лунд, команда «Куньлунь».
48 мин - Немного успокоилась скорость игры. Китайские хоккеисты со своей зоны разгоняют атаку и делают счет 2:0.
47 мин - Теперь челябинцы с шайбой и в зоне соперника. Неточная передача и шайба выходит из зоны «Куньлуня». Ответная опасная атака, но оффсайд.
46 мин - «Куньлунь» начинал атаку. Китайские хоккеисты в зоне «Трактора»
45 мин - Снова «Трактор» в зоне соперника. Бросок, рикошет, и шайба почти оказалась в воротах китайской команды.
44 мин - «Трактор» в атаке. Челябинцы предприняли попытку позиционного прессинга.
43 мин - Опасная атака китайской команды. Судницин был уже отыгран, но Александр Рыбаков заблокировал ворота.
42 мин - «Куньлунь» активничает в зоне челябинцев, но «Трактор» перехватывает шайбу для ответной атаки.
41 мин - Бросок Вилле Лаюнена, в игре вратарь «Трактора».
41 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора». Неточная передача, сразу же следует проброс.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
Статистика: Броски: 22-13 ; Броски в створ: 13-8 ; Вбрасывания: 12-7 ; Блокированные броски: 0-3 ; Силовые приемы: 2-3 ; Штрафные минуты: 11-13.
ОКОНЧАНИЕ ВТОРОГО ПЕРИОДА.
40 мин - «Трактор» пытается начать атаку и забросить шайбу «в раздевалку», но теряют шайбу челябинцы. Опасный бросок по воротам Судницина, на месте вратарь.
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: 1:0. Шайбу, после серии бросков, забросил Джастин Фонтейн
39 мин - «Куньлунь» в зоне челябинцев. Позиционная атака. Серия бросков, и шайба за спиной Александра Судницина.
38 мин - в большинстве «Куньлунь». Китайские хоккеисты начинают атаку с правого фланга, но быстро игроки «Трактора» перехватывают шайбу.
УДАЛЕНИЕ. За толчок на борт на 2 минуты наказан Игорь Исаев, команда «Трактор».
37 мин - Команды играют в полных составах. «Трактор» расстановился в зоне, но не смог открыть счет. Быстрый ответ от «Куньлуня» не увенчался успехом.
36 мин - «Куньлунь» активно прессингует даже в зоне соперника, но следует очередной бросок от игрока «Трактора». На месте вратарь «Куньлуня» Александр Лазушин.
36 мин - Опасно бросает Ник Бейлен, но шайба попадает прямо в Лазушина
36 мин - «Кунлунь» был в атаке, но сейчас в зоне «Трактора» драка. Столкнулись Вели-Матти Савинайнен и Евгений Лапенков.
ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты удален Тайлор Бэк, команда «Куньлунь». За симуляцию на 2 минуты удален Евгений Рясенский, команда «Трактор».
35 мин - «Куньлунь» в атаке. Китайская команда зарабатывает фол в атаке.
34 мин - Очень активная и плотная игра без остановок, не хватает только заброшенных шайб.
33 мин - Бросок низом от игроков «Трактора», на месте Лазушин.
«КУНЬЛУНЬ» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
32 мин - Ошибка Виталия Кравцова, бросок в ближний угол ворот Судницина, мимо. меньше 30 секунд до выхода удаленного игрока китайской команды.
31 мин - Первое большинство «Трактора». Бросок выше ворот от игроков челябинской команды.
УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой удален Тайлор Бек, команда «Куньлунь».
Разводит руки в стороны Роман Гофман, не было гола. Игра продолжается.
ИДЕТ ПРОСМОТР ИГРОВОГО МОМЕНТАНА ПРЕДМЕТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ШАЙБО ЛИНИИ ВОРОТ.
30 мин - Вилле Лаюнен заряжает от синей линии. Снова броски по воротам Судницина, шайба попадает в штангу, вратарь «Трактора» прижимает ее в ловушку.
29 мин - Броски от китайской команды, на месте Александр Судницин. Игроки «Куньлуня» активно проводят большинство.
УДАЛЕНИЕ. Командный штраф за нарушение численного состава у «Трактора».
28 мин - в неполных равных составах игра проходит на высоких скоростях, шайба переходит от команде к команде. Оба клуба играют в полных составах, но недолго.
27 мин - С шайбой на левом фланге Райан Стоа, но следует потеря. Смена составов.
ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ.
Тайм-аут берет Герман Титов.
26 мин - Опасная атака от «Куньлуня». Олли Палола не попадает в ворота.
25 мин - Игра проходит на более высоких скоростях. Александр Судницин больше работает, да и в целом «Куньлунь» действует активнее.
24 мин - Только за счет проброса подопечные Германа Титова ненадолго выводят шайбу.
24 мин - Опасно у ворот «Трактора», Лазушин и партнеры вынуждены отбиваться от множества атак «Куньлуня».
24 мин - «Кунлунь» в атаке. Олли Палола не успевает выйти из зоны, зафиксирован оффсайд.
23 мин - Обоюдоострые атаки от обеих команд. Бросок Алексея Петрова, вратарь «Куньлуня» в игре.
22 мин - Шайба переходит от одной команды к другой. Сейчас ее контролируют челябинцы. Бросок от Пола Щехуры, на месте Лазушин.
21 мин - Начинается второй период встречи. Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора».
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.
Статистика: Броски: 11-17 ; Броски в створ: 6-9 ; Вбрасывания: 8-4 ; блокированные броски: 2-2 ; Силовые приемы: 1-1 ; Штрафные минуты: 4-4.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
20 мин - Последняя минута периода. Игра проходит в средней зоне, шайбу контролируют челябинцы.
19 мин - Бросок низом от Артема Пеньковского, вратарь китайцев Александр Лазушин в игре.
18 мин - Игроки китайской команды с шайбой. Втроем он долгое время не давали челябинцам войти в зону.
17 мин - «Трактор» в большистве, в формате 5 на 3. Напомним, челябинцы на десятом месте по реализации лишнего.
ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. На 2 минуты удалены: у «Трактора» - Игорь Полыгалов, у «Куньлуня» - Джордж Николс и Велли-Матти Савинайнен.
17 мин - Опасный бросок по воротам Судницина. На месте наш вратарь. После свистка происходит небольшая стычка.
16 мин - «Трактор» активнее в зоне соперника.
«Трактор» играет в полном составе.
15 мин - Опасный бросок от китайской команды, но спасает Александр Судницин. Небольшая стычка у ворот «Трактора».
14 мин - Перехват от Александра Рыбакова, шайба выходит из зоны.
13 мин - Китайские игроки входят в зону, пытаются расставиться для позиционной атаки. После нескольких бросков шайба выходит из зоны.
УДАЛЕНИЕ. На 2 минуты за Нарушение численного состава «Трактор». Штраф отбывает Виталий Кравцов.
12 мин - Смену составов проводят команды. «Трактор» раскатывается, но быстро теряет шайбу. «Куньлунь» же пытается войти с помощью длинного паса. Юсси Савинайнен боролся у ворот Судницина, но надежна челябинская оборона.
11 мин - Теперь уже «Куньлунь» с помощью длинного паса входит в зону «Трактора». Челябинские игроки быстро выводят ее из своей зоны.
10 мин - Игроки «Трактора» с шайбой в своей зоне. Челябинцы больше контролируют шайбу.
9 мин - «Куньлунь» проводит ответную атаку. Несколько набросов на ворота Александра Судницина, не приводят к успеху.
8 мин - Бросок и попытка добивания от Пола Щехуры, увы, не приносят результата.
8 мин - Бросок от Евгения Лапенкова заблокирован защитником, но челябинцы владеют инициативой в матче.
7 мин - Раскатывается «Трактор», шайба вошла в среднюю зону, но китайские игроки быстро отправили ее в среднюю зону.
6 мин - «Трактор» атаковал ворота «Куньлуня», сейчас игра проходит в зоне челябинцев.
5 мин - Игра немного успокоилась, зафиксировано положение вне игры.
4 мин - Максим Шипин мог открыть счет в игре, но не удержался на льду, чет пока что не открыт.
4 мин - Опасный бросок от Антона Глинкина, но неточно.
3 мин - Активная игра в средней зоне от челябинцев. Игроки «Куньлуня» с трудом могут войти в зону «Трактора».
2 мин - «Куньлунь» в атаке. Кори Кейн дводит дело до броска, Судницин на месте. Наброс на ворота, вратарь «Трактора» фиксирует шайбу.
1 мин - Челябинцы проводят атаку, и не дают игрокам китайской команды войти в свою зону.
1 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Куньлуня». Матч начался.
НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА
Команды выходят на лед, сейчас прозвучат гимны России и Китая.
Стали известны составы команд на сегодняшний матч. Отметим, что место в воротах челябинцев займет Александр Судницин.
Добрый день, уважаемые любители хоккея! Сегодня, 5 октября, челябинский «Трактор» начинает очередную выездную серию матчей. Соперники подопечных Германа Титова - «Куньлунь Ред Стар» из Китая.