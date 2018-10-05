/ Семен Кокуев: «Мы приложим все усилия, чтобы взять максимум очков»

Челябинские хоккеисты отправились на Дальний Восток.

Хоккеисты челябинского «Трактора» сегодня, 5 октября, начинают очередную выездную серию. В первой игре подопечные Германа Титова встретятся с командой «Куньлунь Ред Стар». Как рассказал форвард челябинцев Семен Кокуев, команде предстоит тяжелый выезд, поскольку «Трактор» сыграет с прямым конкурентом по таблице.

Нам предстоит тяжелый выезд, длительный перелет. Там нас ждет прямой конкурент по таблице. Но мы приложим все усилия, чтобы взять максимум очков. — рассказал сайту «Первый областной» нападающий «Трактора» Семен Кокуев.

Отметим, что кроме китайской команды «Трактор» в рамках выездной серии встретится с «Адмиралом» из Владивостока, «Амуром» из Хабаровска, а закончится выезд матчем против уфимского «Салавата Юлаева» 11 октября. Прямую и текстовую трансляции смотрите на 1obl.tv Начало в 12:00.