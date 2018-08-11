/ Вкусняшки от Шинина и Лапенкова. «Трактористы» угостили фанатов кофе с орешками и греческим гиросом

«Трактор Open» собрал сотни фанатов.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Челябинске состоялся долгожданный фестиваль «Трактор Open». Сотни фанатов пришли на площадку к ледовой арене, чтобы лично пообщаться с кумирами. Представители челябинской команды удивляли болельщиков своими не спортивными увлечениями. Василий Демченко «зажигал» за диджейским пультом, Виталий Кравцов и Александр Шаров раздавали хоккейную атрибутику со своими автографами, а Антон Глинкин катал фанатов на крутых автомобилях.

Капитан Команды «Трактор» встал на раздачу вкуснейшего кофе, который варил для южноуральцев по своим фирменным рецептам. Корреспонденты ОТВ во время прямого эфира заглянули в уличные кафе.

Предлагаю капучино с молочком, взбитыми сливками и кедровыми орешками. — обратился Александ Шинин к корреспонденту ОТВ.

Отказаться от такой вкуснятины ведущий прямого эфира Александр Захаров не смог. Тем временем его коллега Яна Тормина уже запоминала рецепт от «шеф-повара», новичка команды Евгения Лапенкова. Нападающий «черно-белых» приготовил греческий гирос с армянскими «нотками».

Это национальное армянское блюдо. А поскольку я играл в Сочи, там основное население армяне. Я подумал, что именно я должен был это готовить. — комментирует Евгений Лапенков.

Фанаты остались сыты и довольны таким радушным приемом своих кумиров. Южноуральцы пожелали хоккеистам удачи в новом игровом сезоне и новых побед. Ближайшие встречи с соперниками состоятся на Кубке губернатора Челябинской области уже с 14 по 18 августа. Прямые трансляции смотрите на сайте 1obl. tv