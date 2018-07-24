/ Сайт «Первый областной» и клуб «Трактор» откроют предсезонный фестиваль

В прямом эфире выступят Наташа Краснова, Витя А К и сами хоккеисты.

Послушать музыку от вратаря Василия Демченко, попробовать сосиски от нападающего Евгения Лапенкова или взять автограф у игроков «Трактора» смогут болельщики на предсезонном празднике. Ставшее уже традиционным открытие сезона Трактор Open пройдет 10 августа. Всех фанатов ждут перед ледовой ареной имени Валерия Белоусова.

Игроки уже выбирают развлекательные зоны, на которых они, как и прежде, будут встречать, угощать и удивлять самых преданных фанатов. К примеру, новичок «черно-белых» Евгений Лапенков виртуозно владеет грилем и барбекю, а потому без сомнения отправится в зону гастрономических развлечений. — поделились подробностями организаторы фестиваля.

На третьем фестивале под открытым небом ожидается несколько тысяч болельщиков. Для них подготовлена насыщенная программа. Помимо участия самих «черно-белых», на сцену поднимутся бьюти-блогер Наталья Краснова, рэпер Витя А К и финалисты шоу «Песни» на ТНТ. Сайт «Онлайн ТВ» проведет трансляцию праздника.