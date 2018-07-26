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/ Первый матч предсезонного сбора «Трактор» проведет против уфимского «Салават Юлаева»

Первый матч предсезонного сбора «Трактор» проведет против уфимского «Салават Юлаева»

Игра пройдет на финском льду.
сегодня в 16:04
  |  Хоккей

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проводит сегодня, 26 июля, дебютную игру в этом сезоне. «Черно-белые» выйдут против соперника из Уфы на лед финского Паюлахти. Для обеих команд контрольный матч станет первой серьезной встречей после долгого перерыва. Матч начнется в 18:40 по челябинскому времени.

Тренерский штаб «черно-белых» уже определился с составом. В качестве защитников створа выйдут Александр Судницин и Владислав Сухачев. Остальные сочетания также оказались обновлены.

  • 1-я пятерка: Исаев — Петриков, Глинкин — Стоа — Кравцов;

  • 2-я пятерка: Шепелев — Хлыстов, Афонасьевский — Подкорытов — Тридчиков;

  • 3-я пятерка: Рясенский — Карпухин, Лапенков — Полыгалов — Пеньковский;

  • 4-я: Бородкин — Алексеев, Кокуев — Шаров — Губарев.

Напомним, уфимцы стали соперником «Трактора» в плей-офф. Тогда сильнее в серии оказались челябинцы. Для определения команды, которая пройдет в финал, потребовалось 7 матчей. «Черно-белые» выиграли серию со счетом 4:3.

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