/ Первый матч предсезонного сбора «Трактор» проведет против уфимского «Салават Юлаева»

Игра пройдет на финском льду.

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проводит сегодня, 26 июля, дебютную игру в этом сезоне. «Черно-белые» выйдут против соперника из Уфы на лед финского Паюлахти. Для обеих команд контрольный матч станет первой серьезной встречей после долгого перерыва. Матч начнется в 18:40 по челябинскому времени.

Тренерский штаб «черно-белых» уже определился с составом. В качестве защитников створа выйдут Александр Судницин и Владислав Сухачев. Остальные сочетания также оказались обновлены.

1-я пятерка: Исаев — Петриков, Глинкин — Стоа — Кравцов;

2-я пятерка: Шепелев — Хлыстов, Афонасьевский — Подкорытов — Тридчиков;

3-я пятерка: Рясенский — Карпухин, Лапенков — Полыгалов — Пеньковский;

4-я: Бородкин — Алексеев, Кокуев — Шаров — Губарев.

Напомним, уфимцы стали соперником «Трактора» в плей-офф. Тогда сильнее в серии оказались челябинцы. Для определения команды, которая пройдет в финал, потребовалось 7 матчей. «Черно-белые» выиграли серию со счетом 4:3.