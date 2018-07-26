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/ Новички уфимцев помогли «Салавату» переиграть «Трактор»

Новички уфимцев помогли «Салавату» переиграть «Трактор»

«Зеленым» удалось оформить сухарь.
сегодня в 23:36
  |  Хоккей

Сегодня, 26 июля, прошла первая контрольная игра для челябинского «Трактора» на спортивно-тренировочной базе в Финляндии. Соперником «черно-белых» стал уфимский «Салават Юлаев». «Зеленые» записали на свой счет четыре безответные шайбы. Обе команды вышли на лед в обновленных составах.

В таких матчах результат не столь важен. Игра получилась полезной в плане анализа модели, которую мы будем ставить. Были и положительные моменты. Мы задействовали всех молодых игроков, которые сейчас на сборах, посмотрели новичков. Продолжаем работу. — подвел итог встречи главный тренер «Трактора» Герман Титов.

«Трактор», Челябинск vs «Салават Юлаев», Уфа — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

0:1 — Основин — 06:36;

0:2 — Хохряков (Майоров, Жарков) — 36:53;

0:3 — Федоров (Бурдасов, Кадейкин) — 50:27 (5×4);

0:4 — Основин (Солодухин, Майоров) — 57:21.

Напомним, следующие контрольные матчи челябинцы проведут там же, в Финляндии. На 29 июля назначен матч против «Нефтехимика», а на 3 августа — против «Северстали».

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