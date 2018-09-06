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/ Хоккеисты «Трактора» и белый медведь навестили маленьких пациентов областной больницы

Хоккеисты «Трактора» и белый медведь навестили маленьких пациентов областной больницы

Представители клуба поддержали Международный день благотворительности.
сегодня в 08:48
  |  Общество

Иван Безруков и Юрий Могильников — хоккеисты системы «Трактор», навестили маленьких пациентов в Областной детской клинической больнице. Там они побывали в недавно открывшемся отделении реабилитации. Компанию игрокам составили талисманы клуба, маленький и большой маскоты вручили детям подарки. Малыши выстроились в очередь, чтобы получить свою порцию объятий от белых медведей.

Было очень неожиданно, как будто праздник. Мне одинаково понравились игроки и талисман. Они все очень красивые и веселые. Самое интересное — это рассказ про команды. Мне подарили подушку, раскраску, карандаши и программку. Еще нам рассказали, как ей пользоваться. Ни разу не была на хоккее, но теперь обязательно схожу. — рассказала сайту «Первый областной» маленькая пациентка Алиса Дубровская.

Отметим, что представители челябинского «Трактора» не в первый раз участвуют в благотворительных акциях. Хоккеисты регулярно навещают детей в больницах.

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