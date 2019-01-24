Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.33 -0.22 75.39 -0.16
Челябинск
сейчас
 
-17 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:00
Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Со страдающего бессонницей медведя в Снежинске сняли охрану

Со страдающего бессонницей медведя в Снежинске сняли охрану

Косолапый, вышедший строить берлогу к городу, благополучно уснул.
сегодня в 09:31
  |  Общество

Медведь-шатун, который обустроил себе берлогу близ Снежинска, наконец-то уснул. Ранее мишка не смог впасть в спячку в лесу, поскольку его что-то тревожило.

Из-за этого косолапый вырыл себе ямку, но сделал это слишком близко к городу. Место, которое медведь объявил своей спальней, оцепили и не пускали туда людей, которые могли бы нарушить чуткий сон зверя.

На данный момент охранять медведя больше не нужно: его сон крепок и не должен быть нарушен. Но присматривать за этим местом охотники все же будут, чтобы удостовериться, что косолапый не проснулся.

Хоккей
«Космический» Белый Мишка теперь заряжает «Трактор» на победу
25.11.2018
«Космический» Белый Мишка теперь заряжает «Трактор» на победу
Общество
Хоккеисты «Трактора» и белый медведь навестили маленьких пациентов областной больницы
  
06.09.2018
Хоккеисты «Трактора» и белый медведь навестили маленьких пациентов областной больницы
Общество
Троицкий медведь Степа вышел из зимней спячки
23.02.2018
Троицкий медведь Степа вышел из зимней спячки
Происшествия
Фотоловушка на «Таганае» записала, как ее ест дикий медведь
  
10.10.2016
Фотоловушка на «Таганае» записала, как ее ест дикий медведь
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Около 600 дольщиков «Гринфлайт» к весне переедут в новые квартиры
сегодня в 10:28
Около 600 дольщиков «Гринфлайт» к весне переедут в новые квартиры
Общество
Со страдающего бессонницей медведя в Снежинске сняли охрану
сегодня в 09:31
Со страдающего бессонницей медведя в Снежинске сняли охрану
Общество
Цены на бензин начали меняться в Челябинске
сегодня в 09:30
Цены на бензин начали меняться в Челябинске
Спорт
Лучшие универсальные бойцы России приедут в Челябинск на «Кубок городской думы»
сегодня в 08:30
Лучшие универсальные бойцы России приедут в Челябинск на «Кубок городской думы»
Общество
Больше 2000 жителей Красноармейского района получили доступ к интернету
сегодня в 07:30
Больше 2000 жителей Красноармейского района получили доступ к интернету
Общество
Информация об отмене занятий в Челябинске
сегодня в 06:00
Информация об отмене занятий в Челябинске
Хоккей
Капитан «Металлурга» рассказал о предложении продолжить карьеру в НХЛ
вчера в 21:06
Капитан «Металлурга» рассказал о предложении продолжить карьеру в НХЛ
Общество
Отечественные кондитерские онлайн-магазины откроют в КНР
вчера в 20:14
Отечественные кондитерские онлайн-магазины откроют в КНР
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6