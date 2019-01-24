/ Со страдающего бессонницей медведя в Снежинске сняли охрану

Косолапый, вышедший строить берлогу к городу, благополучно уснул.

Медведь-шатун, который обустроил себе берлогу близ Снежинска, наконец-то уснул. Ранее мишка не смог впасть в спячку в лесу, поскольку его что-то тревожило.

Из-за этого косолапый вырыл себе ямку, но сделал это слишком близко к городу. Место, которое медведь объявил своей спальней, оцепили и не пускали туда людей, которые могли бы нарушить чуткий сон зверя.

На данный момент охранять медведя больше не нужно: его сон крепок и не должен быть нарушен. Но присматривать за этим местом охотники все же будут, чтобы удостовериться, что косолапый не проснулся.