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/ Герман Титов о третьем поражении «Трактора»: «Здесь ничего не сделаешь»

Герман Титов о третьем поражении «Трактора»: «Здесь ничего не сделаешь»

Команда завершила первую домашнюю серию.
сегодня в 11:31
  |  Хоккей

Накануне челябинский «Трактор» уступил гостям из Екатеринбурга. «Автомобилист» ударно начал сезон, обыграв шесть соперников из шести. Поддержать команду в уральском дерби решили десятки болельщиков, которые приехали вместе со спортсменами в Челябинск.

В первую очередь хотелось поблагодарить болельщицкий десант, который мощно поддерживал нас. Надеюсь, мы оставили приятное впечатление. Благодарен команде, которая билась «от ножа». Были, конечно, недостатки по игре технического и тактического плана, но это от усталости. — подвел итоги встречи главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Мартемьянов.

Челябинцы пропустили четыре шайбы. Главный тренер «черно-белых» уверен, что на игру повлияли ошибки и удаления.

По самоотдаче претензий к игрокам нет. Очень сказались на игре индивидуальные ошибки, которые привели к голам. Не вынужденно удалялись, оставались втроем, за что получили гол в раздевалку. В третьем периоде давили, но сложно побеждать, когда забрасываешь одну шайбу во второй встрече подряд. Здесь ничего не сделаешь. Нужно просто работать, работать и работать. Думаю, у нас все будет хорошо. Чувствую, что команда движется в правильном направлении. — рассказал наставник челябинского «Трактора» Герман Титов.

Сайт «Первый областной» возобновляет практику выбора лучшего игрока челябинского «Трактора».

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