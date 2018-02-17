/ «Черно-белый» Францоуз отстоял ворота Чехии в матче на Олимпийских играх

Канадская беспроигрышная серия прервана.

В Южной Корее продолжаются Олимпийские игры. Накануне прошел хоккейный матч между сборными Канады и Чехии. В Европейской команде ворота защищал Павел Францоуз, голкипер «Трактора». «Черно-белый» чех отразил канадские шайбы в серии буллитов и привел команду к победе.

Павел Францоуз сделал 31 сейв и отбил четыре буллита из пяти, тем самым прервав 11-матчевую победную серию Канады на Олимпиадах. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ХК «Трактор».

Добавим, 16 февраля сборная хоккеистов из России встретилась со Словенией. Счет — 8:2. Одну из шайб забросил Сергей Мозякин, представитель южноуральского хоккея, игрок «Металлурга». В следующем матче российские хоккеисты встретятся со сборной США.