Традиционный сбор кабачков и тыкв объявил челябинский зоопарк

Сразу для нескольких питомцев плоды послужат отличными игрушками.

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В зоопарке Челябинска открыли традиционный осенний сбор кабачков и тыкв. О том, что плоды могут понадобиться животным в качестве игрушек, сотрудники зоопарка сообщили в своих аккаунтах в социальных сетях.

Оказывается, играть с ними могут самые разные питомцы зоопарка. Например, тыква прослужит амурскому тигру намного дольше, чем обычный футбольный мяч.

«Если внутри тыквы есть спрятанное мясо, то тут вообще! Это же не просто игрушка получается, но еще и интереснейшая подача корма, которая позволяет животному имитировать элементы природного поведения», — рассказывают сотрудники зоопарка.

Помимо тигров, такими овощами часто играет и марал, который с удовольствием будет гонять плод по своему вольеру. Росомаха же, как утверждают работники зоопарка, имеет иной взгляд на подобные развлечения.

«Росомаха потрошит ее до последнего, пока не будут вытащены все-все-все семечки. Мякоть она, естественно, презрительно обходит. „Очень странная кожура вокруг этих семечек“, считает Бира. Иногда она укатывает тыкву к себе в домик и там очень серьезно ее охраняет, прежде, чем приступить к хирургически точному „расцарапыванию“ „бедного“ овоща», — описывают игру специалисты зоопарка.

Передать кабачки и тыквы питомцам можно через кассу зоопарка. Сотрудники напоминают, что другие фрукты и овощи им не требуются.