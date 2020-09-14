Питомцы зоопарка уже начали играть тыквами от челябинцев

Из овощей для животных делают игрушки-«развивашки».

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Сотрудники Челябинского зоопарка уже начали использовать тыквы и кабачки, которые им принесли неравнодушные горожане. Ранее о сборе плодов они объявили в своих социальных сетях. Овощи послужат не кормом для питомцев. Питания животным хватает, а вот новые игрушки у них появляются реже.

Из тыкв и кабачков сотрудники зоопарка мастерят шедевры. Вооружившись ножом и мясом, можно сделать настоящую «развивашку» для тигра или росомахи.

«Я делаю отверстия, чтобы заложить мясо и использовать тыкву в качестве обогащения среды для росомахи. Она сейчас будет доставать мясо из этих отверстий, разбирать эту тыкву на кусочки. Потом поступит как пожелает, скорее всего, утащит ее в домик. Она почувствует запах мяса, а достать не сможет, поэтому будет ее долго раздирать», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ начиняющая тыкву мясом сотрудница зоопарка Наталья.

Играть с тыквами и кабачками будут как хищники, так и травоядные животные. Новый предмет интерьера представляет для них интерес, а если внутри угощение — игрушка вдвойне заинтересует питомца.

«Мы собираем только тыквы и кабачки. За выходные нам принесли около 20 крупных тыкв и неисчислимое количество кабачков. Мы уже все это пускаем в ход, делаем различные игрушки, развлекаем животных. Такие игрушки по вкусу почти всем, кроме самых ленивых: ленивцев, обитателей „Тропического мира“ и „Экзотариума“. Это называется обогащение среды обитания в условиях неволи. Для животных это хорошее развлечение: новый запах, новый предмет», — комментирует ситуацию для корреспондента медиахолдинга ОТВ культорганизатор зоопарка Любовь Кадомцева.

По словам сотрудников, тыквы удивляют животных тем, что служат им намного дольше, чем мячики, которые через несколько минут сдуваются под натиском когтей и зубов.

Поиграть тыквой уже успел тигр Матис, схвативший плод и не выпускавший его из лап. Рысь Персей настороженно нюхал новые игрушки, а росомаха Бира утащила тыкву с начинкой в свой домик, где начала раздирать ее на части. Особое представление устроили выдры Маня и Ваня, которые ныряли и подкидывали маленькие кабачки в своем бассейне.